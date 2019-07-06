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展榮踢瓶蓋失敗凸槌！　木星受害「臉歪掉」：1個月不會出現在群人短片

記者李湘文／綜合報導

網路上最近興起「踢瓶蓋挑戰」，許多藝人如昆凌、甄子丹、林志穎、謝霆鋒等人都PO出成功影片，一個比一個還要帥氣。不過，這項挑戰弄巧成拙的機率也很高，YouTuber「這群人」展榮試圖挑戰，就因為沒掌控好踢的力道和角度，險些害慘幫忙拿水瓶的夥伴木星：「（她）差點被我用腳卸妝！」

▲展榮踢瓶蓋失敗，木星「臉歪了」。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲展榮挑戰踢瓶蓋。（圖／翻攝自展榮Instagram）

展榮5日在Instagram上傳踢瓶蓋影片，一開始準備的姿勢還相當帥氣，然而一個迴旋之後，卻沒有抓準腳的角度，踢得太高又太遠，反而變成攻擊幫忙拿水瓶的木星！只見鏡頭劇烈地晃了一下，接著木星便拿著手機跌在地上，雖然沒拍到被攻擊的模樣，卻錄下了展榮驚慌失措的表情，還有旁人的大笑。

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▲展榮踢瓶蓋失敗，木星「臉歪了」。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲展榮踢瓶蓋失敗，木星「臉歪了」。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲展榮沒控制好力道踢歪了。（圖／翻攝自展榮Instagram）

經歷這次失敗，展榮承認真的沒掌握好力道，開玩笑說「木星差點被我用腳卸妝」，並表示再也不會做這個挑戰。木星也無奈在Instagram宣布「引退」：「我會有一個月不會出現在群人短片，因為我臉歪掉。」不過，展榮倒是霸氣回應「放心～哥養」，被粉絲大推帥炸。

▲展榮踢瓶蓋失敗，木星「臉歪了」。（圖／翻攝自木星Instagram）

▲▼木星自稱「臉歪了」要引退。（圖／翻攝自木星Instagram）

▲展榮踢瓶蓋失敗，木星「臉歪了」。（圖／翻攝自木星Instagram）

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