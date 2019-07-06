多圖／貝克漢包下法國凡爾賽宮！　維多利亞巴黎約會「一天噴46萬」

記者傅家妤／綜合報導

英國足球金童貝克漢（David Beckham）與老婆維多利亞（Victoria）日前歡慶結婚20周年紀念日，兩人拋下4個小孩，特別飛到法國慶祝，而且還大手筆包下了整棟凡爾賽宮，在裡面享受了一段私人參觀行程，據悉兩人在短短一天的慶祝行程中就噴掉了英鎊1萬2000元（約台幣46萬元）。

▲貝克漢、維多利亞包下凡爾賽宮慶祝結婚20周年紀念日 。（圖／翻攝自IG／貝克漢）

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貝克漢與維多利亞兩人都在IG曬出了多張遊凡爾賽宮拍下的美照，只見維多利亞身穿白色裙裝，胸前大開深V，辣秀事業線，性感且不失優雅，而貝克漢則是一身黑色西裝，盡顯紳士氣質，兩人一面品酒一面參觀，不時在空無一人的館內拍照，看起來非常悠閒。

▲貝克漢、維多利亞一邊喝著酒一邊參觀凡爾賽宮 。（圖／翻攝自IG／貝克漢）

在參觀結束後，兩人還去了被譽為全球最佳餐廳之一的米其林三星餐廳Guy Savoy用餐，貝克漢把菜色都PO到了IG的限時動態上，只見其中有了不少貴價食材，包括了黑松露、魚子醬、鮭魚等。

▲貝克漢砸重金寵妻。（圖／翻攝自IG／貝克漢、維多利亞）

據外媒《每日郵報》報導，包下凡爾賽宮的費用是約英鎊2500元，而在餐廳用餐的費用，約英鎊7500元，加上美酒等估計兩人的在短短一天就花掉了大約英鎊1萬2000元（約台幣46萬元）。老公為了結婚紀念日花盡心思，維多利亞也很感動，還在IG發文中開心表示自己的美夢成真，還大讚這次的約會非常浪漫，隨後還不忘標註老公，十分甜蜜。

▲貝克漢、維多利亞世界著名的米其林三星餐廳用餐，還與主廚合照。（圖／翻攝自IG／貝克漢）