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《WWW》李在旭竟然還比燦烈高！下一部新作卡司確定「顏質爆了」

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

我終於追到第8集了！有誰還沒看《請輸入檢索詞WWW》嗎？還沒的就快看，題材超級新穎，然後我被李多熙迷得不要不要的，哈哈哈！（因為她太、帥、了！從《Running Man》就愛上她的真性情，到現在簡直愛意大爆發啊！）好啦，回到主題，今天要介紹這位在劇中劇的男生，李多熙用Barro搜索過2次，卻找不到任何資料的「薛智煥演員」—本名是叫做李在旭（이재욱，因為沒有正確的漢字名，只能先用音譯）的南韓演員。

▲《請輸入檢索詞WWW》李在旭、李多熙。（圖／翻攝自tvN）

▲《請輸入檢索詞WWW》飾演薛智煥的李在旭。（圖／翻攝自tvN）

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題外話：有沒有發覺叫「재욱」的都很有吸引力啊，就如金材昱（김재욱）一樣，會突然讓我們眼睛為之一亮呢！

演員李在旭，出生於1998年（竟然比我小！？我第一次對弟弟有興趣耶！）5月10日，才剛滿21歲！現為炫彬經紀公司VAST Entertainment旗下的演員。這名2018年出道的演員，你知道他已經參與了4部作品嗎？

▲《請輸入檢索詞WWW》李在旭。（圖／翻攝自李在旭IG）

▲李在旭今年才剛滿21歲。（圖／翻攝自李在旭IG）

去年由炫彬和朴信惠主演，我有點不喜歡結局的《阿爾罕布拉宮的回憶》，是他出道後第一部電視劇作品。好，現在就來讓大家猜猜他飾演的是什麼角色？

1、2、3！時間到！叮咚叮，他飾演的就是燦烈在西班牙的朋友（算嗎？），最後在遊戲中被燦烈意外致死的Marco！有印象了吧！那個長得有點像喪屍的那位啊～（對不起，因為那時看到他就覺得好恐怖！）而且查了一下他的身高，官方數據是187！比官方數據是185的燦烈還高啊！也太巨大了吧！

▲《請輸入檢索詞WWW》李在旭、李多熙。（圖／翻攝自李多熙IG）

▲李在旭187站在李多熙170身邊，兩人比例超不科學。（圖／翻攝自李多熙IG）

除此之外，另外兩部作品分別是即將上映，和梅根福克斯（Megan Fox）及金明民合體出演的電影《長沙里 9.15（暫譯，장사리 9.15）》以及和《SKY Castle天空之城》中大放異彩，讓我好想罵人的藝瑞 — 金惠允合演的MBC新水木劇《偶然發現的一天》！以剛出道的腳步來看，這算穩定前進了吧？

▲《偶然發現的一天》讀本照。（圖／翻攝自MBC）

▲《偶然發現的一天》讀本照。（圖／翻攝自MBC）

《偶然發現的一天》改編自人氣網漫《偶然發現的7月》，找來的卡司顏質真的可以！除了金惠允跟李在旭，男主角是男團SF9的路雲，還有女團APRIL的娜恩（之前就因為網劇《A-TEEN》有不少知名度），光是讀本照（上圖）就讓人好期待啊！

回到李在旭，我覺得他和《WWW》裡的角色好像，而我的角度則和李多熙的角色如出一轍。在《岳母為何那樣》（《WWW》的劇中劇），他真的是個渣男無誤，可碰見他的當兒，那笑容就把人拿下了啊！

▲《請輸入檢索詞WWW》李在旭、李多熙。（圖／翻攝自tvN）

▲《請輸入檢索詞WWW》李在旭、李多熙經典一幕。（圖／翻攝自tvN）

*小劇透，請慎入*

沒有經紀人，還使用著2G手機，覺得「手機應該只是手機」，看到李多熙成為自己的第一個粉絲，給人暖暖的感覺，和他飾演的角色擁有不一樣的魅力，是這名演員在《WWW》裡給我的感覺。好希望他和車賢（李多熙角色）在一起，他們倆好登對啊～！當然我也很想看到車賢向導演建議的劇情被納入使用，那麼就可以看更多的他了！

好，就這樣。希望演員이재욱走花路！弟弟，加油！

PS：他的IG帳號是@jxxvvxxk（注：這不是亂碼，是真的IG啦～）

本來出自外稿作家：yeonhee
不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】►看更多yeonhee專欄文章

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請輸入檢索詞WWW, 李多熙, 李在旭, 日韓風

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