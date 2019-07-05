記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星譚松韻的母親在跨年夜時遭車撞傷，經過23天搶救仍不治身亡，事故引發全國關注。她因演出《後宮甄嬛傳》的方淳意走紅，失去母親後受到重大打擊，半年多來難掩失去至親之痛，更忍不住在節目中淚崩：「我想她（媽媽）下輩子做我女兒。」

▲譚松韻因《後宮甄嬛傳》走紅，媽媽跨年夜遭酒駕車撞身亡，令粉絲相當心疼。（圖／翻攝自微博）

譚松韻參加陸綜《嚮往的生活》時，談起自己的願望，「我希望我能夠夢到她，然後……我愛的人都很好、很健康。」她剛說完就落淚，哽咽到無法再說話，雙手一直摀著臉，錄影過程中仍堅強露出笑容，強調「我其實沒怎麼哭的」，身邊的張子楓忍不住送上大擁抱。

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▲譚松韻許願：「我希望夢到她（媽媽），我愛的人都很好、很健康。」（圖／翻攝自微博）

▲譚松韻話剛說完，忍不住流淚哽咽。（圖／翻攝自微博）

見到眾人安慰，譚松韻想轉換氣氛，想起還有一個願望，「這個更逗，我希望她（媽媽）下輩子是我的女兒。」她一邊擦眼淚，一邊想緩和現場氣氛，主持人何炅接話「那得趕緊要（結婚）。」讓所有人不約而同笑出聲來。

▲譚松韻邊擦眼淚邊揮手，強調事件發生後「我都沒怎麼哭過。」（圖／翻攝自微博）

▲譚松韻堅強露出笑容，邊哭邊說出另一個願望：「我希望她（媽媽）下輩子是我女兒。」（圖／翻攝自微博）

▲《嚮往的生活》黃磊特別為譚松韻準備四川家鄉菜。（圖／翻攝自微博／譚松韻）



▲譚松韻得知黃磊特地準備家鄉菜，忍不住掩面淚崩。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

譚松韻母親在跨年夜時在大街上遭酒駕車輛衝撞，送醫急救23天後仍不治離世，享年55歲，肇事的馬姓司機相隔2天後自首，整起事件受到全國強烈譴責。她當時PO文跨年祝福後，就再也沒有消息，消失將近1個月後才留言「我會好好地過讓大家和媽媽放心」，5月31日迎接29歲生日，留言「心裡有了一個洞，於是所有心事都有了回音」，這次參加陸綜，看到主持班底黃磊特別為自己準備四川家鄉菜，低頭一看便忍不住淚崩，同時也令觀眾心疼不已。

▲譚松韻跨年夜剛貼文祝福，就得知母親車禍送醫急救。（圖／翻攝自微博／譚松韻）

▲譚松韻母親車禍身亡，警方曝調查內容。（圖／翻攝自微博／平安敘永）

►譚松韻想起喪母淚崩：「希望她下輩子是我女兒。」（影片連結請按此）