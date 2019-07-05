記者洪文／綜合報導

志玲姊姊近日號召了許多好朋友們，包括小S、桂綸鎂、徐若瑄、陳綺貞、黃子佼、吳建豪、唐綺陽老師等多位藝人，一起加入這個分享歡樂分享愛的活動，還有不少志玲姊姊的朋友們都很期待參與，但剛好在外工作或休假中，後續我們的感恩名單還會越列越長哦。

▲林志玲婚後持續做公益。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



《志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣》7月7日起將會在每個月的第一個禮拜天，固定於Flux Réel Hair Boutique與大家見面（近捷運忠孝復興站）， 活動全部義賣收入，都將不扣除任何成本，全數捐助志玲姊姊慈善基金會。這次捐物義賣邀集，獲得許多藝人朋友們的鼎力支持，每一位都打開自家衣櫃精挑細選，懷著滿滿的愛與祝福，慷慨送出琳瑯滿目的名牌衣鞋、多款包包、配件、生活精品，認購的粉絲們，除了得到愛不釋手、帶著美好心意的超值衣物，也能同時為公益慈善付出一份愛心，更是以行動支持了二手衣物循環善用的環保時尚。

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此外，每個場次，都會精選別具意義的愛心物進行競標，讓大家共享愛的感動。這次現場將義賣徐若瑄在自己的婚禮party上穿的訂製禮服；因為志玲姊姊剛新婚，徐若瑄特別挑選了這套對自己來說別具意義的服裝，參與這次的活動，她表示：「希望藉此能將愛、喜悅及幸福交送到下一個人手中，期待下一個有緣人也能擁有幸福美滿的人生。」誠摯的祝福傳承心意，令人感動不已。

志玲姊姊慈善基金會設立8年以來，致力彙集社會大眾的愛心和力量，傳送到世界上最需要幫助的角落；本次義賣全數款項，基金會將運用於偏鄉弱勢孩童醫療及教育扶助，以及急難救助關懷事項，讓更多的大小朋友，在需要幫助時，獲得支持和溫暖。

活動名稱：志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣

活動時間：2019年7月起，每個月第一個週日 (首發日：2019年7月7日）11:00~18:00

活動地點：台北市大安區復興南路一段107巷17號

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