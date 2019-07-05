陳奕迅一看電影「我唱定了！」　獻唱《銀河補習班》推廣曲暖嗓虐哭網友

記者鄭又菡／綜合報導

「不要讓愛你的人久等！」由大陸男星鄧超自導自演的電影《銀河補習班》將於7月正式上映。官方於4日釋出由歌王陳奕迅深情演唱的電影推廣曲《相信你的人》，也讓網友大嘆：「Eason 唱歌總像在說故事一樣。」

據《新浪娛樂》報導，《銀河補習班》講述了父子間關於愛與成長的故事，不管在追夢的路上面臨多少質疑，父親永遠是最相信你的人，這部電影是獻給所有父母，也是送給孩子的禮物。而兩位導演鄧超及俞白眉為了表現誠意，也親自飛到香港邀請陳奕迅一同觀賞影片，據說當時陳奕迅看完影片後久久無法從感人的劇情中抽離出來，並表示：「這首歌我唱定了！」並力邀金牌作曲人陳小霞及資深作詞人姚若龍共同創作這首充滿父子情的《相信你的人》。

▲陳奕迅溫情獻唱《銀河補習班》推廣曲。（圖／翻攝自YouTube／Eason Chan）

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《相信你的人》的MV當中，歌王陳奕迅就像是一個講故事的人，用他溫暖的嗓音將電影中「父子之間的愛」深情的表現出來，MV一推出後，不少網友紛紛感動地表示：「Eason 唱歌總像在說故事一樣」、「每次聽Eason唱電影主題曲就好像已經看完了整部電影」、「我在聽的不是一首音樂而是一個故事。」

▼影片來源：YouTube／Eason Chan，如被移除請見諒。

