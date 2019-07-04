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聖母院遭祝融成絕響！《出走巴黎》導演「視台灣為幸運地」

記者洪文／綜合報導

以色列旅法導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）曾以第二部電影《吾愛吾詩》，勇奪台北電影節「國際新導演競賽」最佳影片大獎。一直將台灣視為幸運地的他，原本打算來台參加本屆台北電影節，並宣傳他獲得金熊獎的電影《出走巴黎》（Synonymes）卻因行程喬不定、拖到最後時刻只得作罷。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

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《出走巴黎》描述一心想忘記過去、夢想成為法國人的猶太青年約亞夫（湯姆梅西耶 飾），在巴黎學習法語時，因緣際會認識一個「靠祖產養尊處優」的法國男子，以及一個「視性愛如日常」的巴黎女子，三人就此開展出一頁幽默有趣的現代奇遇。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

曾在巴黎攻讀文學碩士的導演那達夫拉匹，在《出走巴黎》將自己在異鄉格格不入的孤獨感全數寫入，電影今年二月在柏林首映，全片奇幻、醒世又深具哲學意境，令法國影后茱麗葉畢諾許領軍的評審團意猶未盡，決定頒給它最佳影片金熊獎。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

首次在法國拍片的那達夫拉匹，不僅邀請當地新生代演員昆汀杜馬爾（Quentin Dolmaire）、露易絲謝維洛特（Louise Chevillotte）參與演出，他更回到家鄉以色列，找到被他視為「比希臘雕像完美」的男星湯姆梅西耶（Tom Mercier）在片中全裸演出，果然湯姆梅西耶單純無辜的神情演出，大舉擄獲觀眾的心，就連好萊塢權威媒體《好萊塢報導》都讚美他是「年輕版湯姆哈迪」。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

知性、感性兼具的《出走巴黎》，故事也以旅人視角、狠揭法國社會瘡疤，點出其雖認同接納移民、卻依然排外的矛盾心態，同時也藉主角追尋自我認同的旅程，將巴黎美景盡收眼底。片中湯姆梅西耶引經據典，以古希臘史詩《伊利亞德》針貶歐洲時事，更暢遊巴黎、踩點美景，不僅在入夜後悠閒漫步塞納河畔，更深入年輕人流行的酒吧夜店，體驗揮灑青春的滋味。值得一提的是，今年四月甫遭祝融之災的巴黎聖母院，也因為湯姆梅西耶的走訪，意外在片中成了絕響。

《出走巴黎》將於7月26日在台上映。

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