網稱「來自非洲」熱狗：豪小我阿！　門打開..黑人走出嚇歪

記者盧薇淩／台北報導

KKBOX旗下推廣華語Urban音樂文化的平台「龍虎門」打造《不素之客 Text Generation》節目，首集請到剛發新專輯《廢物》的嘻哈大師兄「熱狗 MC HotDog」擔任嘉賓，這打破過去實境節目的「面對面」模式，以時下年輕人最熟悉也最日常的「打字方式」進行對話互動，在匿名的模式下，爆出不少笑料。

▲熱狗接受網友匿名提問 。（圖／kkbox)

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節目開始，熱狗大方坦誠「今天我要來交朋友！」，面對隔壁房坐著7位不認識又匿名的網友，聊天時只能透過「文字訊息」來交流，完全無法知道對方長相、性別，最終要抉擇一位最合拍的人來見面，成為另類的一場賭注。第一題熱狗顯得保守「各位大大安安，幾歲住哪」，得到一位自稱「來自非洲」的網友回應，讓狗哥直呼「豪小我阿！」



有人問熱狗超辣題目「你們最討厭中國新說唱的哪組評審？」熱狗解釋，是為了了解對方喜不喜歡嘻哈音樂、是不是志同道合，面對四號網友直接吐槽「討厭熱狗，每次看網路上的精選片段，都覺得他好像好兇喔，讓人怕怕的」，他則大器笑回「大家都可以有各自想法，尊重！」更表示：「討厭我沒有關係，不要討厭我兄弟張震嶽就好，他在這節目已經被罵得夠慘了！」

▲熱狗聽到「非洲來的」網友驚訝。（圖／kkbox)

後來被問無論性別，女僕、和服、水手服、禮服，哪件穿在身上能接受？他自嘲這是陷阱題，男生一定會露出馬腳，「我喜歡禮服，不曉得為什麼，我看到女生穿禮服我就想框！」



最終熱狗依序淘汰名單，看到有位外籍黑人男士走出房門，熱狗嚇得直呼：「唉唷威阿，我的天啊，好險喔，好可怕你們，網路交友真的不能信耶，不相信節目組對我那麼狠！」後來發現被開了玩笑，最終帶著禮物與7號女郎相見歡，對方興奮尖叫、還要熱狗在她背上簽名，結束後熱狗有感說「我雖然中間有判斷失誤，但最終想像跟猜測還是準的，很開心今天來不素之客。」

▲▼熱狗推出新專輯。（圖／kkbox)