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林佩瑤被偷拍傻眼：拍太醜了吧！大方認愛名廚「對我很好」

記者許皓婷／綜合報導

華航空姐林佩瑤曾參加《超級星光大道2》走紅，雖然後來沒有進入演藝圈發展，回歸本業當空服員，但她也因擁有甜美長相、火辣身材，吸引大票粉絲喜愛。她3日被週刊爆料和名廚武俊傑熱戀，還被拍到兩人疑似同居，對此，她在FB大方認愛，更甜蜜透露：「現在的對象對我很好。」閃瞎不少人。

▲林佩瑤。（圖／翻攝自Facebook／林佩瑤）

▲林佩瑤。（圖／翻攝自Facebook／林佩瑤）

林佩瑤3日被周刊拍到和冠軍名廚武俊傑熱戀，她隨即在FB大方認愛，表示自己一早起床就被如雪片般飛來的私訊嚇壞，讓她無奈地說：「談戀愛錯了嗎！」不過新聞曝光後，她透露自己反而被朋友笑：「怎麼被拍成矮肥短」，梁文音更問她「什麼時候轉行當摔角選手了」，讓她哭笑不得，更自嘲：「不過也真的拍太醜了吧，以後出門我都要盛裝打扮+提臀縮小腹了。」

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而林佩瑤也透露，平時鮮少談到感情，是因為怕影響男方生活，也怕戀情見光死，不過她仍感謝大家對她的關心，「現在的對象對我很好，很疼我也很照顧我身邊的家人朋友，我現在很好。」並表示有機會再跟粉絲分享自己和男友的故事，「這是一個吃路易奇吃到被主廚收編的故事」。

▲林佩瑤。（圖／翻攝自Facebook／林佩瑤）

▲林佩瑤大方認愛「現在的對象對我很好」。（圖／翻攝自Facebook／林佩瑤）

【林佩瑤Facebook全文】

一早起床被雪片般的私訊嚇屎～
#談戀愛錯惹嗎

感謝各位記者大哥大姐對我的厚愛，
即使離開那圈子已經很久，
謝謝你們一直持續關心著我，
大家辛苦了，感激不盡‍♀️

新聞一出來被一堆朋友笑說怎麼被拍成矮肥短，
梁文音還問我什麼時候轉行當摔角選手了
#笑死 #你們很壞
不過也真的拍太醜了吧
以後出門我都要盛裝打扮+提臀縮小腹了

平常鮮少公開提到感情相關的事，
除了怕影響對方生活之外也怕見光死，
謝謝大家對我的關心，
現在的對象對我很好，很疼我也很照顧我身邊的家人朋友，
我現在很好

#這是一個吃路易奇吃到被主廚收編的故事
#有機會再跟大家分享

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關鍵字

林佩瑤, 星光二班, 華航, 空姐

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