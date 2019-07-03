ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

隋棠出國…曝旅行途中做了「勇敢決定」　網讚爆：真的需要勇氣

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和婚後陸續生下Max、Lucy和Olie，她近日和老公Tony鼓起勇氣，挑戰帶著3個孩子出國旅行，並決定前往日本北海道遊玩，她透露這次旅行途中，自己還做了一個「勇敢的決定」。

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

請繼續往下閱讀...

▲隋棠和老公Tony帶著3個小孩出國玩。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

隋棠近日和老公Tony帶著3個小孩出國玩，一家五口到了北海道度假，她透露自己還做了一個「勇敢的決定」，就是在其中兩天，把Max、Lucy和Olie交給寶寶俱樂部照顧，夫妻倆進行獨處約會，但她表示結束登山越野後，兩人還是放心不下，偷偷跟去看孩子們的行程，網友看了也直呼：「要把孩子們丟在不熟悉的環境確實需要勇氣」、「真的好勇敢」。

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

▲隋棠把小孩交給clubmed裡的寶寶俱樂部照顧。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

而隋棠除了分享和孩子們的合照之外，她也曬出自己騎單車的照片，只見她戴著安全帽，裡面還套上防塵帽，對著鏡頭露出燦笑，雖然造型有點土，但美貌依舊，讓網友看了紛紛驚呼：「戴防塵帽還能這麼美的也是只有你了」、「為何戴防塵帽還可以這麼正 」、「很少看到戴安全帽戴這樣還那麼漂亮」。

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

▲隋棠騎單車模樣被讚超美。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

【隋棠Instagram全文】

自己在這次日本行的其中兩天做了一個決定，
就是勇敢把孩子們交給clubmed裡的寶寶俱樂部，
然後和先生真正放鬆的去探索夏天依然迷人的北海道。
雖然一結束自己的約會外加累死人的登山越野行程，
還是忍不住偷偷跟蹤孩子們的行程，
但看著兩三歲的他們，
跟著其他不同國籍的小孩和G.O.們一起郊遊玩耍，
真心覺得這是對喜歡帶小孩一起渡假的家庭
太棒的服務發明啊❤

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

《新說唱2》吳亦凡被Diss！選手當面嗆「不配Young OG」

《新說唱2》吳亦凡被Diss！選手當面嗆「不配Young OG」

吳宣儀穿「肉色阿嬤內衣」現身機場！網一看崩潰：有夠土

吳宣儀穿「肉色阿嬤內衣」現身機場！網一看崩潰：有夠土

馮提莫「耳上激短髮」整頭染淺灰色帥炸！神逆齡新髮型曝光

馮提莫「耳上激短髮」整頭染淺灰色帥炸！神逆齡新髮型曝光

陳芳語喝咖啡穿超辣！一往下看「半球掉出來」網瘋了：超兇

陳芳語喝咖啡穿超辣！一往下看「半球掉出來」網瘋了：超兇

粉上衣正妹現身台中高鐵站！仔細一看…是「超大咖女神」

粉上衣正妹現身台中高鐵站！仔細一看…是「超大咖女神」

曾莞婷尺度全開「上空入浴照」曝光！　網一看全瘋了

曾莞婷尺度全開「上空入浴照」曝光！　網一看全瘋了

雞排妹脫到剩內褲！鏡頭拉近…「白嫩蜜桃臀」高清特寫被看光

雞排妹脫到剩內褲！鏡頭拉近…「白嫩蜜桃臀」高清特寫被看光

《薰衣草》許紹洋近照曝光…完全變了！網看傻：下巴變好尖

《薰衣草》許紹洋近照曝光…完全變了！網看傻：下巴變好尖

DJ SODA「5年前舊照」曝光！網一看傻了：看起來好不同

DJ SODA「5年前舊照」曝光！網一看傻了：看起來好不同

泫雅染深了…「齊瀏海新髮型」曝光！　神逆齡根本學生妹

泫雅染深了…「齊瀏海新髮型」曝光！　神逆齡根本學生妹

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

「最美空姐」林佩瑤戀情曝光！開完賓士換特斯拉…同居名廚男身分起底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

隋棠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 馬志翔「沒避孕」想拚2個！鳳小岳帶3歲兒逛市場風靡婆媽
  2. Lala高中打3份工「錢被爸賭光」洗一次頭賺25元...手爛掉：他嫌錢很少
  3. 林佩瑤被偷拍傻眼：拍太醜了吧！大方認愛名廚「對我很好」
  4. 劉香慈消「嬰兒肥」斷食減肥瘦身也瘦不下來！精神、記憶反變差
  5. 強尼戴普公開「前妻帶男人回家」畫面　小王爆是金球獎影帝！
  6. 姪子變性美女跪撩姑父…正宮氣炸當尖叫雞！　《吹落的樹葉》玫瑰之吻網瘋了
  7. NSO演出璀璨雙城3:藍鬍子的城堡
  8. 曖昧對象送回家Eason暖心舉止　招惹黑道留言：「大哥女人也敢動！」
  9. 《冰與火》珊莎甜嫁強納斯二哥　「感人婚禮細節曝光」兩個人都哭了
  10. 無法抵抗一見鍾情！張鈞甯吐渴望：我想好好愛一個人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366