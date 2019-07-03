隋棠出國…曝旅行途中做了「勇敢決定」　網讚爆：真的需要勇氣

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和婚後陸續生下Max、Lucy和Olie，她近日和老公Tony鼓起勇氣，挑戰帶著3個孩子出國旅行，並決定前往日本北海道遊玩，她透露這次旅行途中，自己還做了一個「勇敢的決定」。

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▲隋棠和老公Tony帶著3個小孩出國玩。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

隋棠近日和老公Tony帶著3個小孩出國玩，一家五口到了北海道度假，她透露自己還做了一個「勇敢的決定」，就是在其中兩天，把Max、Lucy和Olie交給寶寶俱樂部照顧，夫妻倆進行獨處約會，但她表示結束登山越野後，兩人還是放心不下，偷偷跟去看孩子們的行程，網友看了也直呼：「要把孩子們丟在不熟悉的環境確實需要勇氣」、「真的好勇敢」。

▲隋棠把小孩交給clubmed裡的寶寶俱樂部照顧。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

而隋棠除了分享和孩子們的合照之外，她也曬出自己騎單車的照片，只見她戴著安全帽，裡面還套上防塵帽，對著鏡頭露出燦笑，雖然造型有點土，但美貌依舊，讓網友看了紛紛驚呼：「戴防塵帽還能這麼美的也是只有你了」、「為何戴防塵帽還可以這麼正 」、「很少看到戴安全帽戴這樣還那麼漂亮」。

▲隋棠騎單車模樣被讚超美。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

【隋棠Instagram全文】

自己在這次日本行的其中兩天做了一個決定，

就是勇敢把孩子們交給clubmed裡的寶寶俱樂部，

然後和先生真正放鬆的去探索夏天依然迷人的北海道。

雖然一結束自己的約會外加累死人的登山越野行程，

還是忍不住偷偷跟蹤孩子們的行程，

但看著兩三歲的他們，

跟著其他不同國籍的小孩和G.O.們一起郊遊玩耍，

真心覺得這是對喜歡帶小孩一起渡假的家庭

太棒的服務發明啊❤