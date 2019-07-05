ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家直播／你所不知道的拍片故事　就讓「台北電影獎」入圍影帝、影后告訴你！


娛樂中心／綜合報導

每年暑假最重要的電影活動《台北電影節》已經盛大展開，配合台北電影獎賽制改變，今年首度為台北電影獎影帝與影后入圍者舉辦「她／他的台北電影獎」對談，分兩個場次邀請入圍最佳女主角的郭書瑤、黃采儀和李亦捷，入圍最佳男主角的小戽斗、車保羅和喜翔，出席暢談自己走到銀幕前的心路歷程。7月6日(六)下午兩點「她的台北電影獎：2019入圍影后」及7月7日(日)下午兩點「他的台北電影獎：2019入圍影帝」講座將由ETtoday獨家直播，喜歡電影的朋友千萬別錯過啦！

「她／他的台北電影獎」對談將依影后、影帝組合連續兩天舉辦。(圖／台北電影節提供)
▲▼「她／他的台北電影獎」對談將依影后、影帝組合連續兩天舉辦。(圖／台北電影節提供)
「她／他的台北電影獎」對談將依影后、影帝組合連續兩天舉辦。(圖／台北電影節提供)

2019台北電影節自6月27日至7月13日於臺北市中山堂、台北新光影城及光點華山電影館舉辦，7月13日晚間7點「第二十一屆台北電影獎頒獎典禮」將盛大展開，光頒獎陣容就非常強大，首波頒獎人，由影展大使林依晨加持最佳新演員，林心如、許瑋甯榮耀最佳女主角，隋棠、謝欣穎揭曉最佳紀錄片、最佳剪輯獎，眾多影人包含陳庭妮、劉以豪、李千那、林哲熹、胡宇威、張書豪、莫子儀、導演徐譽庭都將上台頒獎，想搶先得知今年度「百萬電影獎」由哪部片獲得?務必鎖定ETtoday將全程同步轉播！

請繼續往下閱讀...

推薦閱讀

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆

《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！

陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

直播, 台北電影節, 台北電影獎, 郭書瑤, 黃采儀, 李亦捷, 車保羅, 小戽斗, 喜翔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《聲林2》選手名單曝光！不只金曲歌手「還有超多名人」
  2. 【廣編】寰宇新聞台專訪小英總統！范琪斐犀利不減　小英親民爆表
  3. 看演唱會偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　網友一抬頭驚：是林志玲、AKIRA！
  4. 遭嗆「MV靠比莉姐黑卡刷來的」　周湯豪親回酸民連3嗆：問你女友我是誰！
  5. 《爸爸5》小山竹抽高變超美！　新髮型曝光「旁分燙捲」網驚：差點認不出
  6. 網路爆紅「翻版咘咘」長這樣！　大眼萌娃..長相80%神複製
  7. 曾莞婷無預警PO婚紗照！　2個月前才曬男友視角…羞笑：別讓新郎等太久
  8. 藝文片控快筆記！15位名導一次看　誠品周日電影院公布下半年片單
  9. 日韓貿易戰「SANA素顏出國衰被罵醜」　《屍速》金義聖氣炸：別動她！
  10. 魏蔓胖對地方！　凌晨PO真相照「深U掉出水滴半球」網看呆：好兇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366