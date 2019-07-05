獨家直播／你所不知道的拍片故事　就讓「台北電影獎」入圍影帝、影后告訴你！

娛樂中心／綜合報導
每年暑假最重要的電影活動《台北電影節》已經盛大展開，配合台北電影獎賽制改變，今年首度為台北電影獎影帝與影后入圍者舉辦「她／他的台北電影獎」對談，分兩個場次邀請入圍最佳女主角的郭書瑤、黃采儀和李亦捷，入圍最佳男主角的小戽斗、車保羅和喜翔，出席暢談自己走到銀幕前的心路歷程。7月6日(六)下午兩點「她的台北電影獎：2019入圍影后」及7月7日(日)下午兩點「他的台北電影獎：2019入圍影帝」講座將由ETtoday獨家直播，喜歡電影的朋友千萬別錯過啦！
▲▼「她／他的台北電影獎」對談將依影后、影帝組合連續兩天舉辦。(圖／台北電影節提供)
2019台北電影節自6月27日至7月13日於臺北市中山堂、台北新光影城及光點華山電影館舉辦，7月13日晚間7點「第二十一屆台北電影獎頒獎典禮」將盛大展開，光頒獎陣容就非常強大，首波頒獎人，由影展大使林依晨加持最佳新演員，林心如、許瑋甯榮耀最佳女主角，隋棠、謝欣穎揭曉最佳紀錄片、最佳剪輯獎，眾多影人包含陳庭妮、劉以豪、李千那、林哲熹、胡宇威、張書豪、莫子儀、導演徐譽庭都將上台頒獎，想搶先得知今年度「百萬電影獎」由哪部片獲得?務必鎖定ETtoday將全程同步轉播！
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