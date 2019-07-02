奇異博士拍到一半「突然罵人」　蜘蛛人嚇到愣在原地　

記者洪文／綜合報導



「奇異博士」班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）之前在宣傳漫威電影時，被粉絲笑稱是同戲演員「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）的「保姆」，常常要制止小湯姆不小心爆雷，兩人在新片《電流大戰》（The Current War）再度合作，身分卻有所轉換，這次班尼狄克康柏拜區飾演傳奇天才愛迪生，湯姆霍蘭德則扮演年輕自信的秘書兼助理英薩爾，是愛迪生事業上最信任的得力助手。

▲班尼狄克康柏拜區、湯姆霍蘭德在《電流大戰》扮演愛迪生及其助手。（圖／CatchPlay提供）



多次對戲的班尼狄克康柏拜區、湯姆霍蘭德迅速培養出絕佳默契來詮釋戲裡情如父子的交情，班尼狄克康柏拜區表示：「英薩爾比愛迪生的兒女還要了解愛迪生，可說是愛迪生最親密的事業夥伴，剛好我跟湯姆本來就很熟悉，演起來很自然。」



儘管班尼狄克康柏拜區、湯姆霍蘭德在《電流大戰》裡相處融洽，但也會因為意見不合而爭吵。湯姆霍蘭德表示，英薩爾雖然非常忠誠，卻常常對強勢的愛迪生提出逆耳忠言，自己最深刻的一場戲，就是他大膽指責愛迪生的錯誤做法，結果讓愛迪生勃然大怒，他說：「當我說完台詞後，班尼狄克就開始咆哮大罵，我當下真的嚇到魂不附體，愣在那裡，所以拍出來的效果很真實。」

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▲湯姆霍蘭德《電流大戰》劇照。（圖／CatchPlay提供）



霍蘭德自承不了解愛迪生、特斯拉和西屋電氣創辦人威斯汀豪斯之間的商業鬥爭，他說：「我從來不知道有這些故事，看過劇本之後，才覺得這些爾虞我詐的商業算計真是太精采了，很高興能參與其中。」不過拍攝這部電影還是有讓他覺得難受的地方，他笑說：「我必須一直貼著長鬢角，剛開始貼的時候真的很不舒服，後來也就習慣了，看久了好像還蠻好看的，彷彿開創新世界。」



《電流大戰》描述19世紀，湯瑪斯愛迪生（班尼狄克康柏拜區 飾）點亮電燈，驚艷世界，並認為直流電才是最合適的供電系統，受雇於他的特斯拉（尼可拉斯霍特 飾）設計了交流電力系統，二人各執一方，特斯拉憤而投入喬治威斯汀豪斯（麥可夏儂 飾）創辦的西屋電氣公司。愛迪生和威斯汀豪斯各自擁護直流電和交流電，供電市場的巨大利益衝突、勾心鬥角的商業算計，這場激烈的電流爭霸戰注定改變世界，考驗誰才能實現心目中的光電帝國。



《電流大戰》將於7月19日在台上映。