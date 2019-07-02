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《聲林之王2》飛行導師陣容超狂！　蕭敬騰曝光名單：王嘉爾會來！

記者林彥君／台北報導

林宥嘉和蕭敬騰（老蕭）再次擔任大型選秀節目《聲林之王2》節目導師，同樣由Lulu擔任節目主持人，今（2日）舉辦開錄記者會，本季的飛行導師找來選秀節目天后陶晶瑩、帥到分手的周湯豪、熱血街舞少年劉隽，還有韓團Got 7成員王嘉爾，重量級組合讓粉絲超期待！

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》首錄，陶晶瑩擔任飛行導師。（圖／記者林敬旻攝）

蕭敬騰透露，在幾個星期前，和王嘉爾一起工作，因為平常很少邀約藝人，沒想到和王嘉爾提到希望他來上節目，王嘉爾二話不說就答應。老蕭說：「我自己邀王嘉爾，他也很有義氣說想要來，也想到台灣玩，很感謝他，他聽到時也很主動想要參加這個節目。」

▲王嘉爾。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）

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▲王嘉爾將會上《聲林之王2》。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）

對於本季評選，蕭敬騰透露會調整自己的標準，「我希望自己可以更輕鬆一點，以往我對這件事（評審）都很嚴格，因為我對自己很嚴格，會拿自己標準去看學員，因為希望產業可以提升，想達到很棒水平，還是會保留之前狀態，希望可以更鬆一點。」

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》首錄，周湯豪登場。（圖／記者林敬旻攝）

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉隽現場表演一段舞蹈。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。中天正在重播第一季《聲林之王》。
●最新消息都在聲林之王官網
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

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聲林之王, 王嘉爾, 林宥嘉, 蕭敬騰, 劉隽, 陶晶瑩, 周湯豪

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