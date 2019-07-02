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《聲林2》蕭敬騰、林宥嘉再合體！　轉頭看到「3妮老師」秒散開：快站中間！

記者林彥君／台北報導

林宥嘉和蕭敬騰（老蕭）再次擔任大型選秀節目《聲林之王2》導師，節目將在8月23日晚間9點《ETtoday新聞雲》重磅登場，今（2日）舉辦開錄記者會，才剛主持完金曲30的Lulu再當節目主持人，在老蕭和林宥嘉登場後馬上讓出「C位」，林宥嘉笑說：「因為妳是3妮老師！」Lulu妙回：「今天是Lulu。」

 「樹老師」林宥嘉穿著大地色系，笑說：「因為我是樹，服裝幾乎是咖啡色，可不可以幫我換掉咖啡色的沙發？」主持人Lulu嘴甜接著說：「沒關係啦！你是靠臉。」

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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▲《聲林之王2》首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

老蕭在節目中代表動物是獅子，林宥嘉是樹，記者會準備「名獅出高徒，樹業有專攻」的捲軸送給導師預祝開播收視長紅。Lulu也拿出參賽者最害怕的「恐怖盒」送給導師，林宥嘉打開盒子，發現是服務鈴，笑說：「想點一份滷味。」老蕭則拿起鈴鐺用麥克風敲擊，搞笑當木魚，俏皮的模樣讓現場笑翻。

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭敬騰俏皮的敲木魚。（圖／記者林敬旻攝）

林宥嘉昨天過生日，《聲林》人氣選手Gail和鄭可強準備神秘禮物到場獻祝福、唱《生日快樂》，林宥嘉在生日時有提到希望有一副沒有刮痕的太陽眼鏡，Gail馬上實現願望，送太陽眼鏡祝福，讓林宥嘉超驚喜！

鄭可強也有準備一份禮物要送給老蕭，鄭可強笑說：「我帶了照完會帥破天際的鏡子送給老師。」老蕭作勢將鏡子掛在肚子上，笑說要時常照著自己、提醒自己。

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲聲林之王首錄記者會，Gail和鄭可強到場祝福。（圖／記者林敬旻攝）

鄭可強近期發行單曲《不愛情》，林宥嘉給鄭可強隨堂考，要鄭可強用10秒介紹自己的新作品 ，鄭可強反應超快把握宣傳，「我最近發行單曲《不愛情》，歌曲說明愛情的矛盾中的故事，希望大家多多支持。」

Gail在《聲林》賽後人氣持續高漲，馬不停蹄為活動演出，Gail不只音樂有天賦，中文能力也越來越好，她說最拿手有6首歌，《你啊你啊》、《布穀》、《漂向北方》、《我愛你》、《心花開》、《老實情歌》等。

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。中天重播首季《聲林之王》。
 ●最新消息都在聲林之王官網
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團

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聲林之王, 林宥嘉, 蕭敬騰, 鄭可強, Gail

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