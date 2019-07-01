蜘蛛人襲首爾醫院⋯病童坐輪椅看英雄　「他走上前合照」粉絲激動：OMG

記者吳睿慈／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》即將在全球上映，他為了主演的電影跑遍全世界宣傳，30日與傑克葛倫霍抵達首爾參加影迷見面會，趁著宣傳行程，他1日突然造訪首爾大學醫院的孩童病房，親切地與小孩自拍、合照，待了長達50分鐘才離開，人帥心善的舉止受到稱讚，沒想到他連到首爾宣傳也特地抽空探望病童。

▲▼湯姆霍蘭德看見病童坐著輪椅，暖心地蹲下合照。（圖／翻攝自IG）



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湯姆霍蘭德1日下午突然造訪首爾大學醫院，為了逗笑小孩開心，他穿上「蜘蛛人」緊身衣的裝扮，親切地與在場的孩童打招呼，有人問「可以跟你握手嗎」，他立刻綻放笑容伸出手回握，超級英雄突然出現在醫院裡，走道塞滿人群，他面對四方揮手，當看見一個坐在輪椅上的孩童，他走到身旁與對方合照，還暖心蹲下配合對方的身高，現場充滿「OMG」的驚呼聲。

▲湯姆霍蘭德突襲訪醫院，立刻引起騷動。（圖／翻攝自IG）



據韓媒報導，湯姆霍蘭德平時就對病童很關心，他1日突然向電影片商要求去病院探訪孩童，不是為了宣傳電影而去，只是純粹想跟小孩互動，陪陪病童拍照、釋出關心，超級英雄出現在首爾醫院立刻在IG上瘋傳，許多影迷激動表示「天啊好善良」、「好想巧遇」、「態度真的親切」，據悉，他待了長達50分鐘才離開，留下美好回憶。