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是不是自殺「她」會告訴我！網讚《靈異街11號》台詞犀利　必追亮點搶先看

▲▼ LINE TV，靈異街11號，李國毅，簡嫚書，大文，喜翔。（圖／記者萬玟伶攝）

▲由李國毅、簡嫚書擔綱演出的新台劇《靈異街11號》，近日預告釋出就備受追劇迷關注。（圖／LINE TV提供，下同）

生活中心／綜合報導

近年台劇原創力大爆發，類型劇產量豐富，從《通靈少女》、《花甲男孩轉大人》到《你的孩子不是你的孩子》，今年為止也有《我們與惡的距離》、《最佳利益》等叫好又叫座的作品。內容涵括親情議題、愛情成長、懸疑推理等，劇中的職人設定更讓觀眾得以穿梭在不同角色與人生，在家看劇也能熱血沸騰！OTT影音串流平台現在也看準台劇熱潮，例如被網友首推、熱愛浪漫純愛劇和最新on檔韓劇的劇迷絕不能錯過的LINE TV，最近就被會員發現有多部台劇悄悄上線，其中即將在7/19（五）上檔巧克科技新媒體的自製劇《靈異街11號》，以超強卡司和圍繞在懸疑推理、驚悚靈異、法醫辦案與台灣殯葬文化等元素的劇情，短時間內就受到大批劇迷關注和討論！

《靈異街11號》敘述由李國毅飾演的黑道浪子，在一場混戰中被暗殺身亡，卻又離奇的死而復生。原本以為人生要繼續稱兄道弟，不料卻接下家業與禮儀師工作，更發現自己不知為何竟意外獲得陰陽眼能力，也能與靈魂溝通對話，因此與飾演法醫、講求科學辦案的簡嫚書，發展出精彩對手戲。

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▲▼ LINE TV，靈異街11號，李國毅，簡嫚書，大文，喜翔。（圖／記者萬玟伶攝）

▲簡嫚書在《靈異街11號》飾演心思縝密、冷靜辦案的法醫。

近日，LINE TV與原創團隊也舉辦了特映會，首集就以掌握得當的懸疑氛圍與毫無冷場的故事情節，獲得爆棚好評。近年戲路多變的李國毅，第一集就挑戰了流氓、逆子、俗仔等戲碼，演技大噴發！而飾演冷面法醫的簡嫚書，之前就以犀利台詞「是不是自殺『她』會告訴我」，讓還沒追劇的網友就先被圈粉，她在劇中不苟言笑的形象背後，看似也有一段沉重的成長經歷，讓人相當期待兩人在工作辦案的過程中，各別案件會如何治癒他們心裡的傷，為人生的疑問找到解答，進而帶出《靈異街11號》欲傳達的「死亡不可怕」、「好好說再見」等初衷。

此部由巧克科技新媒體自製、LINE TV播映的台劇，必追亮點還包括「原創陣容堅強」，劇本曾獲文化部106年度電視節目劇本創作獎，也拿到107年度超高畫質電視節目製作補助，讓劇迷都表示好期待，也有網友看好能衝到和《與惡》一樣的討論熱度！劇中的葬儀社、主角的家與洗屍間等，也都是劇組人員自行搭設，細膩的場佈讓人看見台灣劇組美術力的強大。熱愛在地題材的劇迷，應該也會對於劇中的台灣殯葬文化深深著迷，劇組特別請到知名殯葬業者「小冬瓜」郭憲鴻為顧問，預計隨著劇情推展，台灣特有的儀式細節也將一一呈現。《靈異街11號》除了男女主角外，更有喜翔、太保（張嘉年）、張翰、郭昱晴等硬底子演員，近來演出多部校園劇、電影的大文，也是首集的搶眼綠葉角色。新生代演員如林意箴、孫可芳（小豆）、張再興、黃遠、江常輝、吳珝陽和焦曼婷等，亦會在主線與各單元出場，讓劇迷們都相互猜測他們此次演繹的關鍵角色。

▲▼ LINE TV，靈異街11號，李國毅，簡嫚書，大文，喜翔。（圖／記者萬玟伶攝）

▲新生代演員大文在劇中表現亮眼。

▲▼ LINE TV，靈異街11號，李國毅，簡嫚書，大文，喜翔。（圖／記者萬玟伶攝）

▲硬底子演員喜翔飾演資深刑警，舉手投足間都能引人入戲。

7/19（五）開始，每週五晚上10：00，《靈異街11號》將會在LINE TV與八大綜合台播出，現在加入LINE TV的VIP會員，除了可享受時下追劇族最重視的「無廣告打擾」，7/26（五）起LINE TV更將連播兩集，讓付費會員盡情享受一次追兩集的TGIF！此外，近來熱門的話題台劇如《噬罪者》、《天之蕉子》、《最佳利益》、《我們不能是朋友》等，現也在平台熱播中，還能一次享有日韓、泰劇、綜藝、電影、動漫等海量片庫，絕對讓劇迷、影癡無時無刻都能沉浸在追劇天堂。

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靈異街11號, 李國毅, 簡嫚書, LINE TV, 台劇, 類型劇

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