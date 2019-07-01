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「沉沒成本」切中雙宋離婚：感情散了盡快退場，未來有更好結局

文／皮諾丘

老婆是韓劇迷，每天至少花三個小時追劇，《太陽的後裔》是我少數和老婆一起收看的經典韓劇之一，在劇中，宋仲基是特戰隊員，宋慧喬是外科醫生，兩人因緣際會在國外相遇，相知相惜。男的帥女的靚，全劇幾乎在國外取景，緊湊的劇情、旖旎的國外風情、浪漫的音樂，讓我見識到韓劇的魅力。兩人在劇中有了圓滿的結局，這個圓滿的結局的彩蛋就是兩人假戲真做，步入禮堂，成了令人稱羨的銀色夫妻。然而，日前爆出離婚消息，無數粉絲為此感到不解、心碎及錯愕。

兩人對外宣稱離婚的原因是個性不和，我想真相肯定不是個性不和。有人說是宋仲基和宋慧喬的閨蜜有染，有人說是宋慧喬和宋仲基的同門師弟朴寶劍傳出曖昧，也有人說兩人對於生孩子沒有共識……。有太多的猜測，答案是什麼，只有當事人最清楚。


夫妻之間爭吵難免，如何維持婚姻，講白話一點叫做「睜一隻眼，閉一隻眼」，簡單來說就是互相包容。圈內人結婚本來就是離婚的高危險群，兩人都是高收入，各有各的事業，一年365天，在一起的時間可能沒有幾天。女方不肯為男生息影，當家庭主婦，替你生小孩，煮一頓晚餐等你回來，可能在劇中還會跟其他男人激情熱吻，耳鬢廝磨；女生回家，男主人不在，打開電視，老公可能正跟劇中的女主角談情說愛。這樣的婚姻除了一開始有新鮮感之外，可能因為芝麻綠豆大的爭吵放大成毀天滅地的爭吵，我想冰凍三尺非一日之寒。

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不知道大家有沒有聽過「沉沒成本」？舉例來說，今天你去一間知名餐廳吃飯，店門口大排長龍，眼看排了一個小時卻卡在人龍中間，繼續排也不是，離開又不甘心，於是你只好繼續排下去。雙宋戀會這麼快離婚，除了個性及價值觀不合之外，我想也是考量到沉沒成本，認為再這樣拖下去，兩人要找到下一段感情或婚姻的機會只會越來越低，不如趁兩人還年輕，而且沒有小孩的羈絆離婚。


不管背後是不是像阿翔與謝忻這樣，有其中一方對感情不忠，統一對外說個性不合，維持形象，好聚好散，我想對兩人來說，是最好的結局。

或許有影迷還不能接受這個事實，因為劉大尉和尹醫生在劇中是這麼的相愛和契合，怎麼會走到離婚這一步呢？這是影迷對於劇中人物的情感投射，以為童話故事中的王子和公主，都會有一個美好的結局。

不知道各位有沒有看過電影《駭客任務》？墨菲斯拿出一紅一藍兩顆藥丸。尼歐可以選擇藍色藥丸，回到原來的狀態中繼續做夢；也可以選擇紅色藥丸，那他就能撕破假象進入真實。雙宋戀的破滅就像是強迫餵食影迷一顆紅色藥丸。歡迎回到真實世界，相愛的劉大尉和尹醫生是假的；相厭的宋仲基和宋慧喬才是真的。

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關鍵字

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