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指考師大附中考場「驚現蜘蛛人」　阿滴放送扇子有驚喜

記者洪文／綜合報導
 
大學指考今（1）日第一天，今年共49,119人報考，也發生不少有趣的插曲。在師大附中考場驚現蜘蛛人，並與以英文教學著稱的百萬Youtuber「阿滴」合體，意想不到的超高人氣組合，更於現場發送電影專屬的「蜘蛛人考前秘笈扇」，在舒緩應考學生們緊張的氛圍之餘，也提供給大家一個有趣的猜題方向。

▲▼《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人、阿滴現身師大附中指考考場。（圖／索尼提供）

▲《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人、阿滴現身師大附中指考考場。（圖／索尼提供，以下同）

蜘蛛人與以英文教學著稱的百萬Youtuber「阿滴」一同驚喜在師大附中考場快閃現身。為了替明日即將到來的英文考試進行最後衝刺，身為考生們英文模範指標的阿滴，更在現場直接利用電影主題列出了3大金句。

▲▼《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人、阿滴現身師大附中指考考場。（圖／索尼提供）

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在教學過程中，除可看到蜘蛛人再度吃了熊心豹子膽，掛了「神盾局長」的電話外，在提到蜘蛛人與MJ剪不斷理還亂的青澀戀情時，阿滴更是超有梗地拿出了台灣味十足的城隍廟戀愛御守，祝福這位害羞的漫威英雄能順利告白成功。

▲▼《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人、阿滴現身師大附中指考考場。（圖／索尼提供）

而本次與最年輕的漫威超級英雄蜘蛛人一同驚喜現身考場，則是讓阿滴表示：「蜘蛛人是全世界最有名的高中生，超級英雄的身分也讓他成為大家年輕人心目中的偶像。今天特意跟他來到現場，希望能夠一起替台灣考生集氣加油！」

▲▼《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人、阿滴現身師大附中指考考場。（圖／索尼提供）

《蜘蛛人：離家日》描述蜘蛛人彼得帕克在經歷了劃時代的終極決戰後，決定暫時卸下自己「鄰家英雄」身分，跟好友來趟歐洲之旅享受高中生活。然而，就在他遇見了尼克福瑞(神盾局局長)，且答應協助他調查幾宗橫跨城市、造成重大死傷的神祕怪物攻擊事件後，原本美好的旅遊計畫在一夕間全都變了樣⋯而彼得帕克也終於意識到，他必須挺身而出，在這個不再安穩的世界中去承擔新的危險。

《蜘蛛人：離家日》將於7月3日00:00起全台正式上映。

▲▼《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人、阿滴現身師大附中指考考場。（圖／索尼提供）

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 漫威, 指考

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