蔡昌憲自曝「幽閉恐懼症」：搭電梯都怕　當礦工鑽坑道皮皮挫

記者李欣容／台北報導

蔡昌憲在公視《苦力》飾演礦工，每天躺在坑道內，還要被煤炭抹得全身漆黑，蔡昌憲自曝，有次收工沒卸妝就回家，搭電梯時還嚇到鄰居，而有幽閉恐懼症的他，在坑道內拍戲也是一大挑戰。

▲蔡昌憲扮礦工全身抹黑，收工沒卸妝回家嚇到鄰居 。（圖／翻攝自Facebook／蔡昌憲／公視提供）

導演李岳峰說，「礦工告訴我們，礦工的耳朵一定都有煤渣沾染黑黑的，因為很難洗乾淨，多數礦工也懶得費時洗，反正下坑挖礦又會黑。」

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因此劇中演員化妝連耳內都要塗黑，傅子純笑說：「大家都認不出誰是誰，只有眼睛是白的。」蔡昌憲自曝，「有時收工晚了，沒卸妝就直接頂著全身黑回家，搭電梯時還曾嚇到鄰居。」

▲傅子純連耳朵都塗黑 。（圖／公視提供）

傅子純則是怕身上的碳粉弄髒汽車座椅，突發奇想穿「輕便雨衣」開車回家，詭異模樣自己都覺得好笑，也很怕遇到臨檢，不知怎麼解釋。

蔡昌憲有幽閉恐懼症，在礦坑裡拍戲必須克服，「我其實搭比較小的電梯就會有點害怕，更別說是礦坑，拍戲一躺就是好幾個小時。」但隨後他解釋，如果是在拍戲狀態就不會想太多，只會覺得環境特別昏暗，還撐得過去。

▲蔡昌憲克服幽閉恐懼，下礦坑扮演礦工 。（圖／公視提供）

《苦力》劇情描述1970年代，因為一場基隆山區煤礦災變，造成許多家庭的破碎，災民結伴來到了正蓬勃發展的基隆港，他們在碼頭當苦力、雜工和幫傭等工作，守護著家園和所愛之人。7月27日起，每週六晚間9點，公視主頻、公視台語台首播，每次連續播出兩集。