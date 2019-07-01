ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡昌憲自曝「幽閉恐懼症」：搭電梯都怕　當礦工鑽坑道皮皮挫

記者李欣容／台北報導

蔡昌憲在公視《苦力》飾演礦工，每天躺在坑道內，還要被煤炭抹得全身漆黑，蔡昌憲自曝，有次收工沒卸妝就回家，搭電梯時還嚇到鄰居，而有幽閉恐懼症的他，在坑道內拍戲也是一大挑戰。

▲▼《苦力》蔡昌憲扮礦工全身抹黑，收工沒卸妝回家嚇到鄰居 。（圖／公視提供）

▲蔡昌憲扮礦工全身抹黑，收工沒卸妝回家嚇到鄰居 。（圖／翻攝自Facebook／蔡昌憲／公視提供）

導演李岳峰說，「礦工告訴我們，礦工的耳朵一定都有煤渣沾染黑黑的，因為很難洗乾淨，多數礦工也懶得費時洗，反正下坑挖礦又會黑。」

請繼續往下閱讀...

因此劇中演員化妝連耳內都要塗黑，傅子純笑說：「大家都認不出誰是誰，只有眼睛是白的。」蔡昌憲自曝，「有時收工晚了，沒卸妝就直接頂著全身黑回家，搭電梯時還曾嚇到鄰居。」

▲▼《苦力》蔡昌憲扮礦工全身抹黑，收工沒卸妝回家嚇到鄰居 。（圖／公視提供）

▲傅子純連耳朵都塗黑 。（圖／公視提供）

傅子純則是怕身上的碳粉弄髒汽車座椅，突發奇想穿「輕便雨衣」開車回家，詭異模樣自己都覺得好笑，也很怕遇到臨檢，不知怎麼解釋。

蔡昌憲有幽閉恐懼症，在礦坑裡拍戲必須克服，「我其實搭比較小的電梯就會有點害怕，更別說是礦坑，拍戲一躺就是好幾個小時。」但隨後他解釋，如果是在拍戲狀態就不會想太多，只會覺得環境特別昏暗，還撐得過去。

▲▼《苦力》蔡昌憲克服幽閉恐懼，下礦坑扮演礦工 。（圖／記者李欣容攝）

▲蔡昌憲克服幽閉恐懼，下礦坑扮演礦工 。（圖／公視提供）

《苦力》劇情描述1970年代，因為一場基隆山區煤礦災變，造成許多家庭的破碎，災民結伴來到了正蓬勃發展的基隆港，他們在碼頭當苦力、雜工和幫傭等工作，守護著家園和所愛之人。7月27日起，每週六晚間9點，公視主頻、公視台語台首播，每次連續播出兩集。

推薦閱讀

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

防彈少年團要有師妹團了！　「少女時代創立人」正式加入BigHit

防彈少年團要有師妹團了！　「少女時代創立人」正式加入BigHit

《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」：對不起，我想好好睡一覺了

《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」：對不起，我想好好睡一覺了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

苦力, 蔡昌憲, 黃文星

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《葉問》樊少皇爆欠債千萬　妻傳拍三級片曝真相：願為幾個億下海
  2. 正妹星二代爆輕生「用力過猛嘴鼻流血」！　6年沒紅…跳脫衣舞維生：悲跪母墓懺悔
  3. 泰勒絲14年心血「被賣到敵人手中」　發文控小賈斯汀經紀人：多年來一直霸凌我！
  4. EXO歡送D.O.平頭入伍！　張藝興燦笑趕到了⋯歌迷淚崩：終於合體
  5. 迪麗熱巴斷了「到台灣發展」念頭…關鍵原因曝光！　27年心事一次說清楚
  6. 離婚30年！甄珍被問新男友　嚇了一大跳...2句話妙回
  7. 傑尼斯創辦人喜多川病因證實！「蜘蛛膜下腔出血」治療中
  8. 獨／孫生掰了「64抽」前東家！　收存證信函...新約簽給反骨男孩
  9. 蔡昌憲自曝「幽閉恐懼症」：搭電梯都怕　當礦工鑽坑道皮皮挫
  10. 林宥嘉32歲了！當爸第一個生日　許願「換新的XX」惹噴笑

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366