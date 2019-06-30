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熟知林志玲3賣點！前經紀人閻柔怡曝「彌補演技」關鍵

記者洪文／台北報導

台北電影節30日舉辦「我的經紀學」講座，邀請知名經紀人柴智屏、閻柔怡和葉育萍對談。林志玲前經紀人閻柔怡表示：「經紀人要幫藝人發揚優點，有時也要藏拙。」因此林志玲在被質疑演技時，她當時監製《幸福額度》時，大膽建議導演陳正道找廖凡演出男主角，上映後果然批評聲浪變小，後來《101次求婚》再度找來黃渤演出，成功化解藝人負評的危機。

▲▼台北電影節「我的經紀學」講座，媒體人王雅蘭與知名經紀人柴智屏、閻柔怡、葉育萍。（圖／台北電影節提供）

▲台北電影節「我的經紀學」講座，媒體人王雅蘭擔任主持人，與知名經紀人柴智屏、閻柔怡、葉育萍對談。（圖／台北電影節提供，以下同）

閻柔怡透露，許多劇組喜歡找林志玲演出，「她很有宣傳效果，參加影展也漂亮，上節目也會很受歡迎。」面對外界對於演技的質疑，她當時監製《幸福額度》大膽建議導演陳正道使用廖凡，雖然觀眾喜歡俊男配美女的組合，而廖凡在外界眼中並非定位為帥哥，但是擺在一起多少可以彌補女主角演技的不足，果然上映之後，林志玲演技被罵的程度變少了。

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▲▼台北電影節「我的經紀學」講座，媒體人王雅蘭與知名經紀人柴智屏、閻柔怡、葉育萍。（圖／台北電影節提供）

柴智屏當年拍攝《流星花園》造就F4成為巨星，但她不會特別挑選藝人，大多是「有緣認識」，「像柯震東是哈林好朋友的兒子，就是兒子跑來要零用錢。」立刻引起她的興趣，而陳妍希則是透過唱片圈好友介紹，對方認為陳妍希比起出唱片更適合演戲，「一走進來好可愛喔！就簽約了。」

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