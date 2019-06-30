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老婆付錢「逼他上健身課」　謝祖武甜曝原因：我心甘情願

記者洪文／台北報導

藝人謝祖武在新片《大餓》演出健身教練，訓練胖妞女主角減肥。他形容這個角色是「大反派」，但不是嚴格，而是擇善固執。他說，現實生活中老婆幫他報名健身房，但是老婆不太滿意他的健身成果，「她常說，演戲可以再好一點，老化速度可以不要再多了！」

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,謝祖武。（圖／記者季相儒攝）

▲▼謝祖武衣服是老婆搭配的。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,謝祖武。（圖／記者季相儒攝）

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《大餓》2日在台北電影節舉辦首映，導演謝沛如率謝祖武、柯淑勤、蔡嘉茵、張耀仁造勢。柯淑勤以大紅色禮服驚艷全場，而謝祖武以一身簡單休閒的黑色外套搭配白色T恤及牛仔褲帥氣現身，他透露，身上的衣服就是老婆打點的，「我本來想要顏色繽紛一點，但她說黑一點剛剛好就好。」

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,導演謝沛如,謝祖武,柯淑勤,張耀仁,蔡嘉茵。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《大餓》舉辦首映會，導演謝沛如率謝祖武、柯淑勤、蔡嘉茵、張耀仁造勢。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,導演謝沛如,謝祖武,柯淑勤,張耀仁,蔡嘉茵。（圖／記者季相儒攝）

對於在《大餓》演出健身教練，謝祖武自嘲「還是不脫老師本色」，不過他不介意被定型「老師」，「雖然很多人找我演老師，我會跟製片方建議『也許有其他選擇』，但他們還是覺得我最適合。我本身的確是個老師，那我就把賺錢、做功德一起，就蠻能接受的。」

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,謝祖武,蔡嘉茵。（圖／記者季相儒攝）

▲▼蔡嘉茵提起謝祖武《台灣靈異事件》，讓他想要拿衣服遮臉。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,謝祖武,蔡嘉茵。（圖／記者季相儒攝）

蔡嘉茵在《大餓》拍攝前刻意增胖10公斤，後來為了劇情需要又減了8公斤，兒拍攝過程又穿著緊身衣激烈運動，吃足苦頭。她透露，大學前是個運動員，後來考上戲劇系才變胖，但是以前的朋友都很健壯，因此對她特別嚴苛，還會懸賞送東西，有時讓她感到不舒服：「幹嘛一定要減肥？」

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,張耀仁,蔡嘉茵。（圖／記者季相儒攝）

▲張耀仁原本以為是拍短片，到了開鏡才知道演了長片。（圖／記者季相儒攝）

柯淑勤在《大餓》演出蔡嘉茵的媽媽，她直呼劇組很殘忍，把一個這麼瘦的人擺在要減肥的人旁邊。她透露，因為體質關係，自己暴飲暴食也從來不會胖，「時常12點吃飯，3點又餓了，沒吃會發脾氣，6點又餓了，睡前也沒有節制，肚子餓了就吃嘛！」

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,柯淑勤。（圖／記者季相儒攝）

▲▼柯淑勤紅色禮服氣質登場。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,柯淑勤。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台北電影節《大餓》世界首映,柯淑勤。（圖／記者季相儒攝）

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