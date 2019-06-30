金曲慶功／孫盛希寫「感謝名單」到清晨　曝4種字體大小：怕上台看不到！

記者李欣容／台北報導

「轉音天后」孫盛希以《希遊記》奪下第30屆金曲獎最佳國語專輯獎，她在台上致詞時感謝了滿滿一頁的人，像念rap一樣一一唱名，一個都不想漏掉，慶功宴上，孫盛希說，其實她前一晚凌晨5點才睡，就為了整理感謝名單，還做了4種不同大小的字體。

▲孫盛希金曲慶功 。（圖／記者李欣容攝）

►更多【第30屆金曲獎】相關新聞

請繼續往下閱讀...

孫盛希在台下聽到自己得獎，第一反應是，「我有點怕我聽錯！」但這次不同於之前，興奮多過於緊張，她的定心丸就是那張寫滿感謝名單的小紙條。

孫盛希說：「我五點才睡就是因為，整理完那些文字，還要印出來，我感言準備備了4份，因為我要用不同字體大小，3份感言、4種字體，一共12張，我很怕在台上看不到！」

▲孫盛希很怕在台上看不到字，感謝名單共做了4種字體。（圖／記者李欣容攝）

從得知入圍，她就開始健身、控制飲食，「肚子的肉好像有少一點點，不想變胖了，想維持，今天的禮服是我穿過有史以來最緊的衣服，都快呼吸不了。」典禮整天，她也就只吃了早餐，直喊，「禮服真的好可怕！」

孫盛希同時也入圍最佳女歌手獎，「我其實有期待一下下，但我們那一組誰得我都覺得很可以，大家感覺都沒有什麼遺憾。」

▲孫盛希直喊：「禮服好可怕！」。（圖／攝影中心攝）