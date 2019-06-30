金曲獎／林憶蓮勝出蔡依林關鍵曝光！　一致通過「打敗她太難」

記者蔡琛儀／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今晚順利落幕，評審團主席陳珊妮在典禮結束後接受媒體訪問，53歲的林憶蓮此次順利拿下第二座歌后，陳珊妮表示，歌后獎項評審都一致通過決議，「女歌手表現都很突出，但遇到林憶蓮，就變成一件很困難的事情，她參與的創作、製作都很多，也開創出我們想像以外的東西，這次帶來的東西很大、很細緻。所以要打敗林憶蓮太困難了，不是她們不優秀，是太難了。」

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▲第30屆⾦曲獎評審團主席陳珊妮。（圖／記者李毓康攝）

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由於本次歌王爆冷由饒舌歌手Leo王勝出，讓不少觀眾相當驚訝，也是金曲獎史上第一位饒舌歌王，陳珊妮對此則表示，Leo王雖然是饒舌歌手，但他不是現在才開始做音樂，早在轉往饒舌發展前，他就在樂團「巨大的轟鳴」擔任主唱，「他屬於能創作、能唱的全方位，再加上未來趨勢考量下，出現了非典型的歌手。」

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▲第30屆金曲獎歌王Leo王、歌后林憶蓮。（圖／攝影中心攝、翻攝自Hami Video）

而蔡依林《Ugly Beauty》奪下年度專輯獎，陳珊妮透露，評審團覺得去年一整年台灣經歷太多事情，年輕人都沈浸在哀傷的氣氛中，因此不少作品的呈現方式也是偏哀傷，不過蔡依林反其道而行，是以愉快、歡樂的風格表現，「她用愉快、一起跳舞的方式度過哀傷，是很好的概念，讓大家可以跳起來，撫平憂傷的氣氛，所以評審都一致認為是年度最具代表性的專輯。」

▲▼第30屆金曲獎年度專輯獎得主蔡依林、國語專輯獎得主孫盛希。（圖／攝影中心攝）

陳珊妮坦言這次討論最久的獎項，就是「最佳國語專輯」，每張專輯都受到各個評審的喜愛，因此歷經四輪投票才產生結果，今年由《希遊記》拿下，陳珊妮大讚這張專輯在音樂上的勇敢、大膽，且還邀集了不少優秀的樂手、製作人，「創作方式很即興，跟以往的工整不太一樣。」