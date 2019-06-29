記者洪文／綜合報導

迪士尼真人版電影《阿拉丁》全球票房開出8.2億美金，外界開始關注真人版電影《小美人魚》（Little Mermaid）的選角動向，其中大反派「女巫烏蘇拉」現在傳出將由《麻辣賤諜》女主角瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）演出，她的臉型包括雙下巴都跟動畫版相似度極高。

▲《小美人魚》大反派女巫烏蘇拉。（圖／翻攝自網路）



知情人士向外媒《綜藝報》（Variety）透露，迪士尼希望真人版電影《小美人魚》挑選的演員充滿現代感且受到外界矚目，同時致敬原著動畫電影，而瑪莉莎麥卡錫可能演出大反派「女巫烏蘇拉」，目前正在洽談中，不過合約還沒簽訂。

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▲《麻辣賤諜》劇照。（圖／福斯提供）



瑪莉莎麥卡錫2011年以喜劇電影《伴娘我最大》梅根一角打開知名度，接連提名奧斯卡金像獎、美國演員工會獎及英國奧斯卡最佳女配角獎。她在2015年主演《麻辣賤諜》再度翻紅，並入圍第73屆金球獎音樂及喜劇類最佳女主角，今年以《她的偽造遊戲》再度入圍奧斯卡最佳女主角。

▲《麻辣賤諜》劇照。（圖／福斯提供）



《小美人魚》由《愛・滿人間》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）執導，電影中確定重現1998年動畫電影的原創歌曲，當年製作《Under The Sea》的電影音樂家亞倫孟肯（Alan Menken）將與《海洋奇緣》、《愛・滿人間》電影音樂製作人林曼努爾米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）共同打造全新歌曲，米蘭達也將共同製作電影。