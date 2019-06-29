《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」：對不起，我想好好睡一覺了

記者張筱涵／綜合報導

歌唱比賽節目《超級偶像》是個聚集夢想的地方，很多人在這個節目上發光發熱，也有很多人找到支持目標的動力，而就在18日吳海文發文哀悼蔡東儒離開了這個世界。

▲歌手蔡東儒離世，享年31歲。（圖／翻攝自蔡東儒臉書）

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《超級偶像》第5屆第四名的吳海文（Kevin）18日深夜寫下長文說，蔡東儒是當初參加節目時的老戰友，對方是一個很努力、聲音會帶給人們感動的歌手：「可是很遺憾的是…他今天走了。」貼文上傳多張合照和蔡東儒自彈自唱的片段，就是希望每個人都能給個機會：「聽聽他唱歌。好嗎？當作是送他的最後一程，讓他知道他的歌唱跟吉他，都沒有白練。好嗎？」

▲吳海文和蔡東儒透過《超級偶像》相識。（圖／翻攝自吳海文臉書）

吳海文難掩不捨情緒，後悔著沒有多和蔡東儒聊天說話，哪怕只是聆聽也好，回想著對方才剛買新吉他、才剛說要合作結果一夕之間就變得不可能再實現：「比賽坐了失敗區後面還不是一樣比到前十名，為什麼這一次不等一下？而且還有那麼多願意幫你的人！你應該求救的，為什麼不？」

雖然彼此沒有很常聯繫，但在吳海文心中一直有蔡東儒的位置，面對突如其來的噩耗還是沒辦法接受，回想起錄製《超級偶像5》的時候，一群人會去酒吧聊天：「有你、有艾怡良、有翁詩耀、有李寶龍、有老大…你喝完還要趕搭夜車回台中。」

回想起點點滴滴，吳海文都把這些寶貴回憶深藏在心中，最後感性說道：「我有生之年很高興能認識你這個朋友。你的事我放心上了，願你一路好走，願你的靈魂得到安息。」

▲▼吳海文發文悼念蔡東儒。（圖／翻攝自吳海文臉書）

事實上，蔡東儒除了經營粉絲專頁外，也有個上傳作品的YouTube，他是樂團First Time Again的主唱，以音樂力量渲染每個人，不管翻唱中文歌還是西洋曲都有獨特風格，默默累積了許多死忠聽眾。

▲蔡東儒（右一）是樂團First Time Again主唱。（圖／翻攝自First Time Again臉書）

可惜的是蔡東儒16日上傳自彈自唱蔡健雅《遺書》影片，同時寫下「對不起，真的好累好累喔」，他想不到辦法打破壓抑著心的大石頭，唯一的出口被自己堵住，總是被黑暗期包圍著，他認為未來說的每句話都不會再被相信，不論成為多好的人也都一樣，對他來說「假裝過得很好，假裝越來越好」真的太辛苦了，因此毀掉了心裡唯一的逃生口。

蔡東儒說：「我有很在乎跟很愛的人，但是對生命的熱情已經燃燒殆盡，我的表現怎麼樣也沒辦法讓人滿意。然後當我發現自己對於身邊愛我的關心我的人來說是個累贅的時候。我終於明白自己可以好好休息了，撐了這麼久，終究沒有讓自己成為任何人幸福的原因，只讓人擔憂、傷心、憤怒、失望。真的對不起，我想要好好的睡一覺了。」接著他離開了這個世界。

不只吳海文，許多粉絲好友們都難以接受這個消息，紛紛在蔡東儒最後一個翻唱作品《遺書》貼文下留言，「東儒的最後一個作品…再不捨還是認真聽完了」、「老師，辛苦你了。不累了。好好睡，下次睜開眼遇見我們，可別再輕易閉上眼了！我們真的愛你」。

►蔡東儒YouTube頻道。

►蔡東儒粉絲專頁。

▲粉絲好友們不捨留言。（圖／翻攝自蔡東儒臉書）

【蔡東儒臉書全文】

對不起，真的好累好累喔。

我想不到辦法度過它，

我把唯一的出口給堵住了。

那些黑暗期一直如影隨形，

我說的任何一句話都不會再被相信了，

不論我未來可以成為多好的人。

我毀掉了自己的逃生口。

假裝自己越來越好，

過著正常的生活，

真的好辛苦。

我有很在乎跟很愛的人，

但是對生命的熱情已經燃燒殆盡，

我的表現怎麼樣也沒辦法讓人滿意。

然後當我發現自己對於身邊，

愛我的關心我的人來說是個累贅的時候。

我終於明白

自己可以好好休息了，

撐了這麼久，

終究沒有讓自己成為任何人幸福的原因，

只讓人擔憂、傷心、憤怒、失望。

真的對不起，我想要好好的睡一覺了。

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▼蔡東儒翻唱蔡健雅《遺書》。（影片／取自蔡東儒臉書，如遭刪除請見諒）