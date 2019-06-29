ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」：對不起，我想好好睡一覺了

記者張筱涵／綜合報導

歌唱比賽節目《超級偶像》是個聚集夢想的地方，很多人在這個節目上發光發熱，也有很多人找到支持目標的動力，而就在18日吳海文發文哀悼蔡東儒離開了這個世界。

▲歌手蔡東儒離世，享年31歲。（圖／翻攝自蔡東儒臉書）

▲歌手蔡東儒離世，享年31歲。（圖／翻攝自蔡東儒臉書）

請繼續往下閱讀...

《超級偶像》第5屆第四名的吳海文（Kevin）18日深夜寫下長文說，蔡東儒是當初參加節目時的老戰友，對方是一個很努力、聲音會帶給人們感動的歌手：「可是很遺憾的是…他今天走了。」貼文上傳多張合照和蔡東儒自彈自唱的片段，就是希望每個人都能給個機會：「聽聽他唱歌。好嗎？當作是送他的最後一程，讓他知道他的歌唱跟吉他，都沒有白練。好嗎？」

▲吳海文發文悼念蔡東儒。（圖／翻攝自吳海文臉書）

▲吳海文和蔡東儒透過《超級偶像》相識。（圖／翻攝自吳海文臉書）

吳海文難掩不捨情緒，後悔著沒有多和蔡東儒聊天說話，哪怕只是聆聽也好，回想著對方才剛買新吉他、才剛說要合作結果一夕之間就變得不可能再實現：「比賽坐了失敗區後面還不是一樣比到前十名，為什麼這一次不等一下？而且還有那麼多願意幫你的人！你應該求救的，為什麼不？」

雖然彼此沒有很常聯繫，但在吳海文心中一直有蔡東儒的位置，面對突如其來的噩耗還是沒辦法接受，回想起錄製《超級偶像5》的時候，一群人會去酒吧聊天：「有你、有艾怡良、有翁詩耀、有李寶龍、有老大…你喝完還要趕搭夜車回台中。」

回想起點點滴滴，吳海文都把這些寶貴回憶深藏在心中，最後感性說道：「我有生之年很高興能認識你這個朋友。你的事我放心上了，願你一路好走，願你的靈魂得到安息。」

▲吳海文發文悼念蔡東儒。（圖／翻攝自吳海文臉書）

▲▼吳海文發文悼念蔡東儒。（圖／翻攝自吳海文臉書）

▲吳海文發文悼念蔡東儒。（圖／翻攝自吳海文臉書）

事實上，蔡東儒除了經營粉絲專頁外，也有個上傳作品的YouTube，他是樂團First Time Again的主唱，以音樂力量渲染每個人，不管翻唱中文歌還是西洋曲都有獨特風格，默默累積了許多死忠聽眾。

▲蔡東儒（右一）是樂團First Time Again主唱。（圖／翻攝自First Time Again臉書）

▲蔡東儒（右一）是樂團First Time Again主唱。（圖／翻攝自First Time Again臉書）

可惜的是蔡東儒16日上傳自彈自唱蔡健雅《遺書》影片，同時寫下「對不起，真的好累好累喔」，他想不到辦法打破壓抑著心的大石頭，唯一的出口被自己堵住，總是被黑暗期包圍著，他認為未來說的每句話都不會再被相信，不論成為多好的人也都一樣，對他來說「假裝過得很好，假裝越來越好」真的太辛苦了，因此毀掉了心裡唯一的逃生口。

蔡東儒說：「我有很在乎跟很愛的人，但是對生命的熱情已經燃燒殆盡，我的表現怎麼樣也沒辦法讓人滿意。然後當我發現自己對於身邊愛我的關心我的人來說是個累贅的時候。我終於明白自己可以好好休息了，撐了這麼久，終究沒有讓自己成為任何人幸福的原因，只讓人擔憂、傷心、憤怒、失望。真的對不起，我想要好好的睡一覺了。」接著他離開了這個世界。

不只吳海文，許多粉絲好友們都難以接受這個消息，紛紛在蔡東儒最後一個翻唱作品《遺書》貼文下留言，「東儒的最後一個作品…再不捨還是認真聽完了」、「老師，辛苦你了。不累了。好好睡，下次睜開眼遇見我們，可別再輕易閉上眼了！我們真的愛你」。

►蔡東儒YouTube頻道。

►蔡東儒粉絲專頁。

▲歌手蔡東儒離世，享年31歲。（圖／翻攝自蔡東儒臉書）

▲粉絲好友們不捨留言。（圖／翻攝自蔡東儒臉書）

【蔡東儒臉書全文】

對不起，真的好累好累喔。

我想不到辦法度過它，

我把唯一的出口給堵住了。

那些黑暗期一直如影隨形，

我說的任何一句話都不會再被相信了，

不論我未來可以成為多好的人。

我毀掉了自己的逃生口。

假裝自己越來越好，

過著正常的生活，

真的好辛苦。

我有很在乎跟很愛的人，

但是對生命的熱情已經燃燒殆盡，

我的表現怎麼樣也沒辦法讓人滿意。

然後當我發現自己對於身邊，

愛我的關心我的人來說是個累贅的時候。

我終於明白

自己可以好好休息了，

撐了這麼久，

終究沒有讓自己成為任何人幸福的原因，

只讓人擔憂、傷心、憤怒、失望。

真的對不起，我想要好好的睡一覺了。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼蔡東儒翻唱蔡健雅《遺書》。（影片／取自蔡東儒臉書，如遭刪除請見諒）

 

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

推薦閱讀

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡東儒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金曲獎／打敗蔡依林陳星翰！　余佳倫、黃宣奪最佳單曲製作人
  2. 金曲獎／蔡依林《怪美的》超強舞台嗨炸全場　網跪了：根本葛萊美級
  3. 【不斷更新】王雙駿奪最佳專輯製作人獎
  4. 金曲獎／神複製蕭敬騰「倒著畫」！　Lulu揮筆3分鐘…成果笑翻網
  5. 金曲獎／放棄工程師高薪工作　椅子樂團努力終拿下金曲
  6. 金曲獎／日本天團柚子合體蔡旻佑！　「吞CD超猛實力」秒爆雞皮
  7. 金曲獎／閃靈得到最佳樂團獎！　林昶佐high喊：香港加油，台灣萬歲
  8. 獨家／Selina後台爆哭！　「Ella跟著泛淚」…曝倒嗓心疼真相
  9. 金曲獎／Ella重要的日子是哪天？　一解答全場尖叫…Hebe笑：好噁心
  10. 金曲獎／椅子樂團奪最佳演唱組合！　一上台嗨炸：Wow

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366