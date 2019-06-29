金曲獎／黃宣、余佳倫《都市病》奪最佳單曲製作人獎！他哽咽切換泰雅族語

記者林彥君／台北報導

第30屆金曲獎今（29日）在台北小巨蛋舉行，余佳倫、黃宣以《都市病》奪下最佳單曲製作人獎，打敗陳建騏、韓立康以《Don’t cry Don’t cry》，陳珊妮《自己的房間》，陳星翰、蔡依林《怪美的》，《愛麗絲》謝震廷、陳君豪，《B.O.》ØZI、剃刀蔣、米奇林、海大富。

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▲第30屆⾦曲獎最佳單曲製作人黃宣（左）和余佳倫。（圖／攝影中心攝）

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黃宣走上舞台，感動地說，「不知道為什麼站在這邊，要謝謝評審和入圍的前輩和老師，我希望所有的人為音樂推出新時代的場景。」也預告團體YELLOW的專輯進度Coming Soon，黃宣想到家人的支持，忍不住哽咽，他用泰雅族語對電視前的奶奶說：「我愛妳。」

▲第30屆⾦曲獎最佳單曲製作人黃宣和余佳倫。（圖／攝影中心攝）

余佳倫表示，得獎後心情很平靜，不會因為拿到獎就改變自己對音樂的熱誠。余佳倫曾入圍26、27、28屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人、最佳專輯、最佳作曲、最佳演奏錄音專輯，並奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。

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余佳倫曾入圍26、27、28屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人、最佳專輯、最佳作曲、最佳演奏錄音專輯，並奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。

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