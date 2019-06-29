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BTS防彈少年團演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》來台！威秀影城7月3日開賣

記者洪文／台北報導

南韓大勢夯團防彈少年團（BTS）由7位成員組成，名聲響亮紅遍全球。繼在完成具有里程碑意義的《Love Yourself》之旅後，他們成功回歸大銀幕，演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》將在全台威秀影城獨家上映，邀請大家一起分享聚光燈後的珍貴時刻。

▲▼防彈少年團（BTS）演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。（圖／威秀影城提供）

▲防彈少年團（BTS）演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。（圖／威秀影城提供，以下同）

《BRING THE SOUL: THE MOVIE》從BTS結束歐洲巡迴最後一場演唱會的第二天出發，團員們聚在巴黎的一個屋頂上，講述著自己的故事，從四處體驗新城市到在全球數千名粉絲阿米們面前表演。 這是一部不容錯過的電影，一睹BTS舞台外的世界，緊密的團隊相處及巡迴演出的精彩演唱會表演。

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▲▼防彈少年團（BTS）演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。（圖／威秀影城提供）

▲▼防彈少年團（BTS）演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。（圖／威秀影城提供）

《BRING THE SOUL: THE MOVIE》預售票開賣日期7月3日（三） 晚上10點 ，於影城現場臨櫃、官網線上訂票系統、官方APP、自動取/購票機、超商 （全家 / OK / 萊爾富）販售。
票價：全票$400 / iShow會員票$340 （持團體電影優待券每張需補差價至$340）

▲▼防彈少年團（BTS）演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。（圖／威秀影城提供）

▲▼防彈少年團（BTS）演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。（圖／威秀影城提供）

▲▼防彈少年團（BTS）演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。（圖／威秀影城提供）

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