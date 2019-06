記者洪文/台北報導

南韓大勢夯團防彈少年團(BTS)由7位成員組成,名聲響亮紅遍全球。繼在完成具有里程碑意義的《Love Yourself》之旅後,他們成功回歸大銀幕,演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》將在全台威秀影城獨家上映,邀請大家一起分享聚光燈後的珍貴時刻。

▲防彈少年團(BTS)演唱會電影《BRING THE SOUL: THE MOVIE》劇照。(圖/威秀影城提供,以下同)



《BRING THE SOUL: THE MOVIE》從BTS結束歐洲巡迴最後一場演唱會的第二天出發,團員們聚在巴黎的一個屋頂上,講述著自己的故事,從四處體驗新城市到在全球數千名粉絲阿米們面前表演。 這是一部不容錯過的電影,一睹BTS舞台外的世界,緊密的團隊相處及巡迴演出的精彩演唱會表演。

《BRING THE SOUL: THE MOVIE》預售票開賣日期7月3日(三) 晚上10點 ,於影城現場臨櫃、官網線上訂票系統、官方APP、自動取/購票機、超商 (全家 / OK / 萊爾富)販售。

票價:全票$400 / iShow會員票$340 (持團體電影優待券每張需補差價至$340)