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防男友被閨蜜歸me「看額頭就知道」　蘿莉塔：小三真的都這款！

記者張筱涵／綜合報導

最新一集《麻辣天后傳》邀請到黃喬歆、蘿莉塔、佩遙、Lala、潘映竹、壯壯共6名女嘉賓，一起來分享曾不小心當別人小三和遇到閨蜜背叛變小三的例子，命理師詹維中也到場分析她們的面相並圈出重點，沒想到竟然跟額頭有關。

潘映竹常和男友以及閨蜜和閨蜜男友Double Date，因此在對方分手後希望能成支柱，每次約會都會揪這個閨蜜還讓男友送她回家，怎料卻這樣被自己親手一步步地將男友送給閨蜜。更可怕的是，閨蜜還若無其事地跟她說「有進展中的對象」，更明目張膽在2人出去逛街吃完飯後說：「那個人（曖昧對象）要來接我。」

▲潘映竹曾被閨蜜背叛。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲潘映竹曾被閨蜜背叛。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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直到男友的姐姐告知，潘映竹才知道閨蜜所謂的「發展中對象」竟然就是自己男友，而且已經被背叛了長達半年的時間，叫在場的人聽了都相當傻眼。而詹維中也分析了在場6名嘉賓的面相，指出最有可能當小三的面相就是佩遙，更提出重點是「額頭小巧且耐看」，蘿莉塔也說：「我覺得我這輩子看到的小三幾乎都是這一款。」

▲潘映竹曾被閨蜜背叛。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲佩遙被說是其中最有可能當小三的面相。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▼【完整版】妳的面相就是「小三臉」？一眼辨別你的婚姻破壞者！2019.06.28《麻辣天后傳》。（影片／取自麻辣天后傳YouTube，如遭刪除請見諒）

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麻辣天后傳, 小三

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