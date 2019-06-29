半年前證實「寶寶沒了」　《安眠書店》女星懷回來了！

記者傅家妤／綜合報導

31歲女星薛米契爾（Shay Mitchell）因主演《美少女的謊言》走紅，近來在美劇《安眠書店》中也有突出表現，擁有不少死忠粉絲，近日她在IG上分享裸上身大肚照，宣布懷孕喜訊，大家也為她感到開心不已，紛紛獻上祝福。

▲薛米契爾宣布懷孕。（圖／翻攝自IG／薛米契爾）

薛米契爾與男友麥特巴貝爾（Matte Babel）在2017年初爆出戀情，當時兩人已經交往數月，但一直都非常低調，鮮少對外提及。不過就在2019元旦當天，薛米契爾在IG上透露，2018年曾經歷過一次流產，「我失去了那個承載著我所有希望和夢想的孩子，所以在新的一年到來的時候，我要提醒自己，無論任何時候是好或壞，有許多人與我同在。」

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▲薛米契爾曬出與老公拍攝孕婦寫真的影片。（圖／翻攝自YouTube／薛米契爾）

不過薛米契爾成功把寶寶懷回來了！她29日在IG上曬出一張大肚照，畫面中只見她裸著上半身，用手遮住重要部位，露出渾圓大肚，畫面非常漂亮。她在發文中笑言：「這是不是就代表著，我之後都可以把車開在『拼車』專用道上了？」不少粉絲看到該發文也為她感到開心不已，紛紛在底下送上祝福：「我們真的很為妳感到開心，恭喜」、「終於夢想成真了，恭喜妳當媽媽！」

事實上身高171公分的薛米契爾是菲律賓與愛爾蘭混血兒，她不僅擁有漂亮臉蛋，連身材也非常好，出道10年的她，不僅是一名演員，同時也是一名YouTuber，她所經營的頻道目前已經擁有超過370萬的粉絲訂閱數。