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金曲直播資訊在這！準歌王歌后許富凱、李千那獨家採訪

娛樂中心／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋登場，《ETtoday新聞雲》不僅在星光大道以及典禮後的慶功宴會帶給觀眾第一手的直播，下午也將獨家帶領各位一探準台語歌后李千那，以及準台語歌王許富凱的「準備」過程，想看更多直播以及了解更多金曲資訊的你（妳）可別錯過囉！

►►直播連結請點我

▲▼金曲獎。（圖／台視提供）

▲第30屆金曲獎舞台設計相當大氣。（圖／台視提供）

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直播資訊如下：

15：00–15：30　台語準歌后李千那獨家採訪 
李千那等了11年才首張台語專輯《查某因仔》圓夢，並入圍3項金曲大獎包辦「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」與「年度專輯」，且她曾獲得金馬獎最佳新人，以及金鐘獎最佳女配角，今日可望奪下「三金」。

▲李千那金曲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

16：20–16：45　台語準歌王許富凱獨家採訪
31歲的台語天王許富凱6度入圍金曲台語歌王，除2017年外，他從2013年（第24屆）至今每年都入圍台語歌王獎項，雖然還不曾獲得歌王的頭銜，但歌唱節目出身的他，實力與人氣都毋庸置疑。

▲▼許富凱金曲入圍感謝媒體茶會。（圖／記者黃克翔攝）

17：00–19：00　金曲獎星光大道
今年紅毯星光熠熠，現場主持人為Dennis與瑪麗，除入圍者外，表演嘉賓與頒獎嘉賓包含陳奕迅、鄧紫棋與言承旭都會踏上星光大道，為「金曲30」的開幕增加不少亮點。而且不僅星光大道背板區直播，就連「平面文字記者訪問區」也同步直播！

24：00–02：00　金曲獎慶功宴
敬啟期待究竟有哪些人得獎囉！

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金曲獎, 金曲30, 第30屆金曲獎, 2019金曲獎

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