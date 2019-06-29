金曲直播資訊在這！準歌王歌后許富凱、李千那獨家採訪

娛樂中心／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋登場，《ETtoday新聞雲》不僅在星光大道以及典禮後的慶功宴會帶給觀眾第一手的直播，下午也將獨家帶領各位一探準台語歌后李千那，以及準台語歌王許富凱的「準備」過程，想看更多直播以及了解更多金曲資訊的你（妳）可別錯過囉！

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▲第30屆金曲獎舞台設計相當大氣。（圖／台視提供）

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直播資訊如下：

15：00–15：30 台語準歌后李千那獨家採訪

李千那等了11年才首張台語專輯《查某因仔》圓夢，並入圍3項金曲大獎包辦「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」與「年度專輯」，且她曾獲得金馬獎最佳新人，以及金鐘獎最佳女配角，今日可望奪下「三金」。

16：20–16：45 台語準歌王許富凱獨家採訪

31歲的台語天王許富凱6度入圍金曲台語歌王，除2017年外，他從2013年（第24屆）至今每年都入圍台語歌王獎項，雖然還不曾獲得歌王的頭銜，但歌唱節目出身的他，實力與人氣都毋庸置疑。

17：00–19：00 金曲獎星光大道

今年紅毯星光熠熠，現場主持人為Dennis與瑪麗，除入圍者外，表演嘉賓與頒獎嘉賓包含陳奕迅、鄧紫棋與言承旭都會踏上星光大道，為「金曲30」的開幕增加不少亮點。而且不僅星光大道背板區直播，就連「平面文字記者訪問區」也同步直播！

24：00–02：00 金曲獎慶功宴

敬啟期待究竟有哪些人得獎囉！