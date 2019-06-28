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分手范冰冰第一天！　李晨「頭破血流」照片曝光…親吐不露臉原因

記者陳芊秀／綜合報導

大陸明星情侶李晨、范冰冰宣布分手，4年感情畫下句點。女方火速被爆凸肚影片疑似懷孕，隨後工作室聲明駁斥，他最近拍攝新片殺青，導演28日上傳一連串照片，大合照卻不能露臉，引發外界好奇。

▲▼李晨殺青照曝光。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

▲李晨、范冰冰分手。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

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導演陸川開拍新作《749局》，28日曬出殺青照，其中一張是李晨頭破血流、皺眉痛苦的模樣，貼文特別寫道，「你默默陪著每一個演員殺青，卻不能露臉，你是真兄弟，你說『我陪你們到最後。』終於，你也殺青了……。」他文中滿滿感謝之情，並稱讚對方是「真兄弟」，被問起電影是否全部殺青，則回應「晨哥殺青。」

▲▼李晨殺青照曝光。（圖／翻攝自微博／陸川）

▲陸川曬李晨殺青照，其中一張頭破血流引來網友心疼。（圖／翻攝自微博／陸川）

▲▼陸川透露李晨「不能露臉。」（圖／翻攝自微博／陸川）

▲陸川透露李晨「不能露臉。」（圖／翻攝自微博／陸川）

由於陸川導演強調李晨不能露臉，每張大合照都用牛頭遮住正面，加上「冰晨戀」分手消息剛曝光，引來部分網友好奇「為什麼不能露臉，是因為前女友的緣故嗎」、「為啥不能露臉？」同時有網友推測是因為電影仍在保密階段，正式宣傳後就會曝光了。

▲▼李晨殺青照曝光。（圖／翻攝自微博／陸川）

▲李晨和其他演員拍殺青照，自己不露臉P牛頭遮住。（圖／翻攝自微博／陸川）

▲▼李晨殺青照曝光。（圖／翻攝自微博／陸川）

▲李晨殺青照。（圖／翻攝自微博／陸川）

據悉，李晨在電影扮演科學部部長，自農曆年就進劇組拍攝，且拍攝技術很難，除了動作戲，再加上合成、奇幻元素。他數天前在新片發表會上透露，「我陪著每一位演員老師殺青，我到現在還沒殺青，我還陪著他們拍照，又不能曝光，每次只能在我的臉上P一個牛頭。」

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