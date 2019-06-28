羅志祥新品牌正式曝光！　7月底店面開幕..意外PK周揚青

記者盧薇淩／台北報導

羅志祥退出經營20年的潮牌STAGE後，創立了新品牌「Gotnofears」，他也常穿著新品牌的衣服到機場，而官方微博27日預告，將於29日在合作app上獨家首發品牌，並說：「它的誕生我花了很多心思，希望大家多多關注並支持我的全新品牌。」而在台北的實體店面將於7月底開幕，現已有不少粉絲相當期待。

▲羅志祥潮牌將正式曝光 。（圖／翻攝微博）

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羅志祥新品牌29日將正式曝光，在此之前，他曾穿著自己品牌的衣服到機場，正式曝光後將在合作app上率先上架幾件衣服，官方微博27日也預告，「希望大家多多關注並支持我的全新品牌～接下來還會有神秘活動送福利哦～」而據悉，他的新品牌將與柏林時尚品牌DAMUR合作，其他品牌仍在洽談中，在台北的實體店面7月曝光，屆時羅志祥本人可能也會現身和粉絲顧客見面。

▲羅志祥花了很多心思。（圖／翻攝微博）

不過羅志祥新品牌將正式曝光，周揚青創立的品牌近期也將事業重心同步到台灣，友人透露，「周揚青除了服裝品牌在台灣正式設立官方網站外，也跟著羅志祥來台灣，一方面可以陪男友，同時也可以陪未來的婆婆，相當孝順。」屆時兩人的品牌在市場上將成為勁敵，行成特別的競爭關係。