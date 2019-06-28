宋慧喬曾說跟宋仲基個性很合！打臉公司說法　內情不單純？

文／蘭妮小姐

相信無論有沒有follow韓國消息的朋友，昨天（27號）都被「宋宋夫妻」離婚的消息洗版了吧？蘭妮小姐因為工作的關係，一早8點多就一直follow宋宋離婚的訊息，從一開始的震驚到似乎不意外，再回顧兩人之前的戀情，覺得滿有感的。雖然我沒結過婚也不是戀愛專家，純粹想從一個粉絲和對韓國的觀察，分享個人看法。

▲宋仲基、宋慧喬婚禮照。（圖／CFP）

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#宋宋離婚聲明不同調，內情不單純？

韓國時間上午9點，先是宋仲基透過律師發出聲明，開頭是律師事務所說前一天已經代替宋仲基遞交法院離婚協調，底下宋仲基的聲明部分，特別提到是他個人寫的字句，沒有提到離婚原因，只用「不想要指責誰對誰錯，希望圓滿達成離婚協議」帶過。

之後記者便一窩蜂跑去問宋慧喬的經紀公司，經紀公司回應聲明稿「還在擬」，在宋仲基聲明發表後46分鐘，宋慧喬經紀公司才代替宋慧喬發言。說離婚理由是個性不合，因為無法克服而不得不的決定，這是經紀公司的口吻，而不是她本人。

▲宋仲基、宋慧喬粉絲見面會合體。（圖／CFP）

看到這樣的發展其實滿意外的。照過往案例，如果協議離婚，若是只有單方面出面，也會有共同聲明，怎麼會有時間差一前一後？而且內容還不一致的？

一個是男方本人說法，一個是女方經紀公司說法，表面上都很官方、安全的制式回答，我覺得值得稱許的是，雙方都沒有口出惡言，雖然「個性不合」這個答案很芭樂，但至少是保全雙方面子的回答。或許因為宋仲基是自己寫的聲明，感覺用字遣詞比較有感情，也有安撫粉絲的效果。

▲宋仲基、宋慧喬婚紗照。（圖／CFP）

#宋宋真愛禁不起婚姻考驗？

很多粉絲看到消息，第一時間都崩潰了！但話說婚變傳聞也傳了好幾個月，之前就拿宋慧喬沒戴婚戒做文章，還有彩妝師小三的說法，以及鄰居說兩人沒有住新家。雖然經紀公司都否認不證實，但我總認為空穴不來風，會有風聲傳出，一定是有什麼把柄？以韓國狗仔的厲害程度，我想是有部分可信度的。

對照離婚聲明絕口不提第三者，定調在兩人之間的問題，目前也沒有兩人親友爆料，離婚的真正原因也只有兩人知道了～

有趣的是，YouTube tvND頻道5天前才再上傳下面這段2017年的專題，很多網友都是看了離婚消息搜尋來看的，底下留言真是五味雜陳。

▲宋慧喬曾說和宋仲基個性很合。（圖／翻攝自YouTube／tvN D CLASSIC）

我喜歡的一幕是兩人之前在中國開fan meeting時，宋仲基小鳥依人，頭靠在宋慧喬身上，真的是很有愛的感覺、很溫暖。另一個是宋慧喬2016年在《太陽的後裔》新戲發布會上，提到她和宋仲基個性很合、有很多相似處。對照現在經紀公司給的理由是兩人「個性不合」，還真有點諷刺。

▲宋仲基與宋慧喬曾在粉絲見面會曬恩愛。（圖／翻攝自YouTube／tvN D CLASSIC）

但我寧願相信當時的兩人是真的互有好感、真的個性很合，才會牽手步入禮堂。有句話說：沒有人是為了離婚而結婚，大家看之前兩人互動，還有2017年婚禮當時都是很有愛的。

相信這一兩天韓網還會有更多分析，或是有親友出面爆料，兩人至今對外避不見面，恐怕也是承受經紀公司的壓力先避避風頭。我想對於宋宋離婚，我們不要太悲觀看待，兩個這麼大咖的藝人要坦誠離婚，況且是在相對台灣更保守、更愛面子的韓國，是需要多麼大的勇氣。坦承之後，萬一粉絲失望、人氣直墜，真的是人財兩失。

尊重宋仲基和宋慧喬的決定，也希望兩人能夠趕快平靜下來，繼續帶來更好的戲劇作品！

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本文出自外稿作家：蘭妮小姐

本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供，看更多蘭妮小姐專欄文章