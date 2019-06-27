楊子儀18歲外出打拚　憶父過世「畫面模糊」：眼眶都是淚

記者李欣容／綜合報導

楊子儀在《天之蕉子》飾演「高志鴻」，因為命中剋父不能叫太保爸爸，只能用阿伯稱呼。楊子儀的父親是訓導主任，從小對他特別嚴格，但因爸爸過世早，他被迫一夕長大，想到當初爸爸在家裡只靠機器維持呼吸，他難過說，「畫面其實是很模糊的，因為眼眶都是淚水。」

▲楊子儀和太保父子情感動觀眾。（圖／三立提供）

太保在劇中為了還債以身試藥，反將自己身體弄壞，楊子儀背著父親回家難過落淚，楊子儀12年前拍的第一部戲，太保就演他阿公，私下兩人默契絕佳，甚至有次還不約而同穿了同一雙鞋，而太保是39年次剛好也屬虎，跟自己的親生爸爸一樣，所以這次對戲演起來超有感覺。

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▲楊子儀背太保。（圖／三立提供）

楊子儀爸爸是訓導主任，從小對孩子非常嚴格，學校的訓導主任、生活教育組長都是父親的學弟妹，就算想使壞也被盯很慘。

但楊子儀父親在他18歲時就過世，他被迫一夕間成長，「所以我在18、19歲就一直在外面工作，跟志鴻這角色很像。」

▲太保幫楊子儀擦淚。（圖／三立提供）

楊子儀記得爸爸往生的時候他哭得很慘，因宗教關係，父親在家裡還保有氣息，「當時看到爸爸的身體放在家裡的客廳靈堂，胸口微微隆起降下，吸呼靠的是維持器，你會知道那不是他自己在呼吸，當時滿難過的，但畫面其實很模糊，因為眼眶都是淚水。」