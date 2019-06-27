年度最強音樂盛典！　iM短影「明日巨星」歌唱大賽第二戰正式開戰

記者林彥君／台北報導

2019年度最強音樂盛典iM短影「明日巨星」歌唱大賽，以「拍短影賺火箭」的創新賽制，在網路上引發網友廣泛討論，第二戰巨星養成賽則於賽制上結合導師團隊認證機制，邀請閻奕格、梁文音、深白色、蘇通達四大金牌導師，凡被導師認證的歌唱作品，所有票數將會翻倍，想得到導師的青睞就趁現在！

▲「明日巨星」第二戰正式開跑。（圖／iM短影）



即日起至11月22日止，下載iM短影App，拍攝「明日巨星」指定話題短影音，以火箭數進行排名與積分，總冠軍不僅可獨得百萬獎金，更可獲得總價值超過千萬台幣的夢想計畫，由華語樂壇重量級金牌音樂製作人陳子鴻老師量身打造專屬冠軍金曲！iM短影「明日巨星」歌唱大賽多元且創意的賽制無論何時加入都不嫌晚。



iM短影「明日巨星」第二戰巨星養成賽玩出新意，四大主題「流行抒情」、「嘻哈搖滾」、「年代金曲」與「另類歌曲」皆有指定歌單，選手可依據自身的音樂曲風投入戰局，唱出個人魅力。

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▲「明日巨星」總冠軍將獲得陳子鴻老師量身打造專屬金曲。（圖／iM短影）



針對iM短影全新賽制及認證機制，明星導師們個個都躍躍欲試，梁文音表示：「透過 App 認證這個方式好酷，我個人最期待流行抒情組的影片。」曾擔任聲林之王幫唱嘉賓而被觀眾封為「暖心導師」的閻奕格則表示：「收到iM短影導師認證邀約的時候，我就告訴經紀人一定要參加，這個賽制太好玩了，喜歡唱歌的朋友快來參加不要錯過囉！」



而資深詞曲創作人深白色老師、知名編曲製作人蘇通達老師更是樂見「明日巨星」歌唱大賽，皆表示：「今日新媒體短影音十分活躍，提升許多懷有音樂夢素人的能見度，期許iM短影能成為培育新生代音樂人的搖籃。」活動詳情請見APP活動專區說明（活動僅限台灣地區用戶參加）。