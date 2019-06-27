ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

年度最強音樂盛典！　iM短影「明日巨星」歌唱大賽第二戰正式開戰

記者林彥君／台北報導

2019年度最強音樂盛典iM短影「明日巨星」歌唱大賽，以「拍短影賺火箭」的創新賽制，在網路上引發網友廣泛討論，第二戰巨星養成賽則於賽制上結合導師團隊認證機制，邀請閻奕格、梁文音、深白色、蘇通達四大金牌導師，凡被導師認證的歌唱作品，所有票數將會翻倍，想得到導師的青睞就趁現在！

▲▼「明日巨星」第二戰。（圖／iM短影）

▲「明日巨星」第二戰正式開跑。（圖／iM短影）

即日起至11月22日止，下載iM短影App，拍攝「明日巨星」指定話題短影音，以火箭數進行排名與積分，總冠軍不僅可獨得百萬獎金，更可獲得總價值超過千萬台幣的夢想計畫，由華語樂壇重量級金牌音樂製作人陳子鴻老師量身打造專屬冠軍金曲！iM短影「明日巨星」歌唱大賽多元且創意的賽制無論何時加入都不嫌晚。

iM短影「明日巨星」第二戰巨星養成賽玩出新意，四大主題「流行抒情」、「嘻哈搖滾」、「年代金曲」與「另類歌曲」皆有指定歌單，選手可依據自身的音樂曲風投入戰局，唱出個人魅力。

▲▼「明日巨星」第二戰。（圖／iM短影）

請繼續往下閱讀...

▲「明日巨星」總冠軍將獲得陳子鴻老師量身打造專屬金曲。（圖／iM短影）

針對iM短影全新賽制及認證機制，明星導師們個個都躍躍欲試，梁文音表示：「透過 App 認證這個方式好酷，我個人最期待流行抒情組的影片。」曾擔任聲林之王幫唱嘉賓而被觀眾封為「暖心導師」的閻奕格則表示：「收到iM短影導師認證邀約的時候，我就告訴經紀人一定要參加，這個賽制太好玩了，喜歡唱歌的朋友快來參加不要錯過囉！」

而資深詞曲創作人深白色老師、知名編曲製作人蘇通達老師更是樂見「明日巨星」歌唱大賽，皆表示：「今日新媒體短影音十分活躍，提升許多懷有音樂夢素人的能見度，期許iM短影能成為培育新生代音樂人的搖籃。」活動詳情請見APP活動專區說明（活動僅限台灣地區用戶參加）。

推薦閱讀

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

iM短影

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 安那爆女女戀..張惠妹說話了！　「好閨蜜的感覺很正常」
  2. Netflix宣布翻拍《咒怨》電視劇　網期待：必須是亞洲鬼才可怕
  3. 宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重
  4. 宋宋CP終結！　鳥卦命理師「有扭轉機會」：靠親友讓兩人再續前緣
  5. 《Fly》一上線就破10萬！　新歌背後意義「紀念Beyond」
  6. 具荷拉胸部走光後　微笑首吐心聲「...我堅持到了最後」
  7. 《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服
  8. 年度最強音樂盛典！　iM短影「明日巨星」歌唱大賽第二戰正式開戰
  9. 歐陽娜娜「綁整頭髒辮」新造型曝光！　網一看嚇壞：真的不好看
  10. 梁詠琪：宋仲基聲明講得好！　結婚9年育1女「許多事無法說」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366