「聯合公園」麥可走出查斯特傷痛　亞洲巡迴第一站在台灣

記者蕭采薇／綜合報導

美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）在2017年失去主唱主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington），團員麥克（Mike Shinoda）曾透露，自己一直在努力走出對方離開的陰影。而他也終於在2019年展開個人巡迴，亞洲第一站就是台灣。

▲聯合公園成員麥克（中）今年展開個人巡迴。（圖／美聯社）

隨著2019年初啟動之世界巡迴帶來的口碑及票房，聯合公園主要成員 Mike Shinoda宣布即將以台灣為首站於 8 月底正式展開亞洲巡迴，並將與英國新興搖滾勁旅 Don Broco 共同演出，藉此宣傳麥可首張個人錄音室專輯《Post Traumatic 創傷之後》。

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▲查斯特走後，麥克一度聽到聯合公園的歌就崩潰。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）



此次亞洲巡迴中，麥可首站將來到台北揭開亞洲巡迴序幕，並預計前往菲律賓、印尼開唱，此行更受邀至日本WIRED Music Festival擔任演出嘉賓。對於此行首站即將回到台北，Mike Shinoda 本人表示：「我真的好久沒有回到台北開唱了！非常期待能將新專輯《Post Traumatic 創傷之後》帶給台北的樂迷朋友！」

▲（左起）麥克與查斯特的感情非常好。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

麥克表示，專輯裡面有三首歌曲是描述自己在失去查斯特的心情，他去年4月在接受《Vulture》專訪時透露，在查斯特離世的7個月來，他的心情猶如坐過雲霄飛車般地起伏不定，「我完全無法避免聽到我們的音樂，我跟朋友或孩子出去吃飯，一首首聯合公園的歌曲就突如其來讓我徹底不知所措，幾近於崩潰。」

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