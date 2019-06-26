「我業配就是下三濫？」　邵庭直播被酸！揭背後辛苦：你膚淺眼光看不到

記者李湘文／綜合報導

藝人邵庭淡出演藝圈，如今自己經營網路品牌，並靠著直播、業配賺取收入，雖然累積起許多忠實粉絲，有時卻也會因此受到議論。她25日忍不住發文：「業配到底有什麼不對？」並透露業配真的不像大家想的一樣，隨便寫幾個字就可以賺錢，呼籲鍵盤酸民打開心胸，「你可以不了解，但你也要懂得尊重。」

▲邵庭靠自有品牌、業配賺錢。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

邵庭無奈透露業配背後辛苦，必須秉持著良心試用產品，有時候用到不適合的，害臉部皮膚變差還賺不到錢。她只推薦自己真的覺得好用的產品，為了好好分析產品特色、介紹使用狀況，平時也得多接觸各種產品，以維持自己的敏銳度和專業，「業配其實是一個需要很多專業的工作啊！」

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▲邵庭指出業配是很需要專業的工作。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

邵庭直言，總是有人以為業配賺錢很輕鬆，「但是你膚淺的眼光看不到的，可是一個人對自己工作的專業責任啊。更不用說，從沒有人要理你到現在大家信任你，一路走來所付出的一切努力，你懂多少？」她強調，沒有一個產品適合所有人，有時候難免買了覺得不好用，但不見得這個東西就是爛貨，也不代表業配的人就是為了賺錢而說謊。

邵庭更進一步指出，有時候業配商品之所以不好用，問題可能是出在使用者身上，也許使用方法、步驟根本就不對，或是沒有搞清楚產品屬性就亂跟風，「有太多太多原因了，但多數人只會一句話，就把責任丟到做業配的人身上，反正東西不好用，都不會是自己不會用就是了，都是別人的錯。」

▲邵庭回應網友對業配的誤解。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

對於網友質疑，邵庭強調自己真的有一一試用，也不會表面推銷A產品、私下卻用B產品，「也許網路上真的有不少人，沒有真的試用產品而把產品講得天花亂墜，但請不要一竿子打翻一條船，多數人還是很愛惜自己的羽毛、尊重自己的專業的。」她不解，大家不會質疑電視廣告、明星代言，卻常針對網路廣告和明星業配文，「我業配就是下三濫？」

邵庭呼籲鍵盤酸民，尊重各行各業的專業，試著多去理解別人，「更重要的是，試著多愛自己一些，漸漸地，你會變得不需要靠貶低別人來讓自己感到自信，而這樣的富足，才是真正踏實的。」

【邵庭全文】

業配

到底有什麼不對？

秉持著良心 試用產品

試用到不ok的臉還會有爛掉的風險也拿不到一毛錢

推薦自己真的覺得好用的產品

認真的分析產品的特色做比較

也分享自己的使用方式狀況還有心得

平常就要多接觸各種產品維持自己的敏銳度以及專業

業配其實是一個需要很多專業的工作啊！！

總是有人覺得業配很輕鬆很簡單 講幾句話寫幾個字就可以賺錢

單看表面 的確是如此 我們輕輕鬆鬆就可以賺錢

但是你膚淺的眼光看不到的 可是一個人對自己工作的專業責任啊

更不用說 從沒有人要理你到現在大家信任你 一路走來所付出的一切努力 你懂多少？

這個世界上沒有一個產品適合所有的人

所以我業配的產品 也絕對不會所有人都覺得好用

那難道 你用了覺得不好用

這個產品就是爛貨?然後業配的人就是只為了賺錢甚麼都說好用的人嗎？

又或者

會不會是自己使用方法不對

會不會是自己保養根本沒有做好

清潔不夠徹底

步驟不正確？

或者產品屬性你根本就沒有認真聽清楚然後就亂腦弱跟風？

有太多太多原因了

但多數人 只會一句話 就把責任丟到做業配的人身上

反正東西不好用 都不會是自己不會用就是了

都是別人的錯

電視廣告 明星代言就是好棒棒

網路廣告 我業配就是下三濫？

至少業配我真的有一一試用

而不是代言A產品其實私底下用的是B產品的那種明星代言好棒棒

也許網路上真的有不少人沒有真的試用產品而把產品講的天花亂墜

但請不要一竿子打翻一條船

多數人還是很愛惜自己的羽毛尊重自己的專業的

鍵盤人們

打開你的心胸 拓寬自己的眼界吧

各行各業都有其專業

你可以不了解但你也要懂得尊重

這個道理 在任何事情上都這樣的

仇視 嫉妒 怨恨

多數是出自自己的狹隘與沒自信

彷彿你批評 就表示你比別人高一等

試著多去理解

更重要的是 試著多愛自己一些

漸漸地

你會變得不需要靠貶低別人來讓自己感到自信

而這樣的富足 才是真正踏實的