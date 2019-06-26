石原聰美、深田恭子6日劇卡司超狂！2019夏季女王全都回歸啦

文 /雪奈日劇部屋

2019夏季日劇如雨後春筍般冒出，跟以往不同是，夏季日劇卡司一公開，大勢女星排排站，從《交響情人夢》上野樹里、《Unnatural 法醫女王》石原聰美、《重版出來》黑木華，實力派最新作品一路飆漲網友期待值，到《初戀那天所讀的故事》深田恭子、《中學聖日記》有村架純，再次接下愛情劇擔當，夏天照樣怦然心動！其中最特別的，小編首選由杏主演的愛情喜劇《偽裝不倫》，採用特別的視角剖析現代人的愛情樣貌，現在就讓我們看看2019夏季日劇堅強陣容吧！

《監察醫 朝顏》（監察医 朝顔）令和最初的富士月9，上野樹里的華麗回歸！

▶卡司陣容：上野樹里、時任三郎、風間俊介、志田未來、中尾明慶、森本慎太郎、板尾創路、柄本明

●雪奈必看亮點：上野樹里的精湛演技就是品質保證。

請繼續往下閱讀...

更換新年號的日本，似乎也充滿活潑的朝氣。儘管不再穩坐收視率的冠軍寶座，但是富士電視台的「月9」永遠是劇迷關注的焦點。距離上野樹里先前主演的月9《交響情人夢》已經隔了13年，她終於重回當年捧紅自己的黃金時段。揮別野田妹稚嫩可愛的形象，越來越成熟幹練的上野樹里，很適合詮釋在職場中發光發亮的精英女性。我覺得她去年在《Good Doctor善良醫生》裡面，穿上白袍的模樣就魅力十足，角色更是給人帶來溫暖的正能量。

《監察醫 朝顏》改編自香川正人和木村直巳的漫畫，描述上野樹里飾演的新人法醫「万木朝顏」，透過解剖遺體來替死者發聲。朝顏的父親由時任三郎扮演，他是一位經驗豐富的刑警，父女二人將從不同立場和角度，去檢視每一起離奇死亡事件背後的真相。延續上一部月9《X光室的奇蹟》，主角皆為具有醫師執政的天才，此外劇情還結合法醫學與懸疑推理，令人聯想起夯劇《法醫女王》，所以我認為絕對可以成為夏季檔最亮眼的作品！

《天國餐館》（Heaven？～ご苦楽レストラン～）：復古美食漫畫真人化，以法國餐廳為舞台的故事

▶卡司陣容：石原聰美、福士蒼汰、志尊淳、勝村政信、段田安則、岸部一德

●雪奈必看亮點：這間餐廳的人員顏值好高喔！連我都想去光顧了（笑）。

每次看到石原聰美的名字，我的心裡總是多了幾分期待，這次她將飾演怪咖的法國餐館老闆，不以賺錢為目的，反而堅持自己的興趣以及貫徹自己的原則，她認為這家店不是為了客人所經營，是為了她而存在的，我認為這個角色感覺比《高嶺之花》還要富有挑戰性！除了性格古怪又任性的老闆之外，底下的員工也包含形形色色的奇葩，福士蒼汰和志尊淳分別飾演餐廳的服務生，每個角色身上似乎都隱藏不為人知的秘密。

在美食劇當道的年代，幾乎每一季都會出現與美食相關的日劇，不過《天國餐館》的主軸不在料理，比較著重在人與人之間的交流，以及如何提供完美服務與真誠的待客之道。客人來到這家餐廳，將有什麼樣特別的體驗？還有餐廳員工又會發生什麼有趣的事情呢？這樣的內容實在很吸引人！可是要改編佐佐木倫子的經典漫畫並不容易，怎麼去呈現出原著當中特有的黑色幽默和惡搞笑料，我覺得將大大考驗著編劇的功力。

《偽裝不倫》：超展開的爆笑情節！夏季首推的戀愛喜劇！

►卡司陣容：杏、宮澤冰魚、仲間由紀惠

●雪奈必看亮點：希望此劇能夠像杏的代表作《約會》那麼有趣。

四年沒接演日劇的杏，令粉絲望穿秋水的新作品即將在夏季登場啦！本劇改編自《東京妄想女子》漫畫家東村明子的原作，杏飾演的「濱鐘子」是32歲的派遣職員，對婚活（相親活動）早已厭倦的她決定好好享受單身生活。就在一趟獨自出發的旅行途中，她邂逅了神祕的年輕帥哥，對方誤以為她已婚，甚至說服她來談一場「期間限定」的不倫之戀。於是，鐘子必須開始偽裝身分，明明就沒有真正談過戀愛，竟然要假裝自己是有夫之婦。

杏與宮澤冰魚的組合算是相當新穎，以外型來看也頗為登對，不曉得兩人會擦出什麼樣的火花？不過，比起男女主角的選角，仲間由紀惠決定參與此劇的演出，對我來說才是最大的驚喜！仲間由紀惠飾演杏的姊姊「葉子」，儘管有了人人稱羨的理想丈夫，她卻跟天真浪漫的小男生發生婚外情。妹妹展開假裝的不倫戀，而姊姊則陷入真正的不倫戀，如此荒謬又爆笑的情節，保證讓觀眾看得拍案叫絕！

《魯邦的女兒》（ルパンの娘）：媲美「羅密歐與茱麗葉」的浪漫戀情即將登場

►卡司陣容：深田恭子、瀨戶康史

●雪奈必看亮點：身為瀨戶粉絲當然是全力支持囉！！（迷妹口吻）

深田恭子不愧是純愛劇的最佳女主角！前陣子才剛演完《初戀那天所讀的故事》，精彩的故事讓人津津樂道、回味無窮，而她這回依舊要跟帥哥演員談一場浪漫的戀愛。在《魯邦的女兒》當中跟深田恭子配對的是最近越來越活躍，曝光度也極高的瀨戶康史，他擁有俊美的外型與多變的演技，向來深受粉絲喜愛。他在《Perfect World完美世界》扮演單戀女主角的男二，不求回報的付出太令我心疼了，終於可以看到他被扶正啦（笑）。

本劇描述來自小偷L一族的女主角，以及警察世家的男主角，兩人即使面臨許多挑戰，仍然不顧一切墜入情網的故事。深田恭子飾演的「三雲華」比家族中其他成員都還要有盜竊的才能，不過她拒絕繼承家業，當上平凡的圖書館員。她跟瀨戶康史飾演的警察「櫻庭和馬」相戀，而男友最大的目標就是希望逮捕小偷L一族。華與和馬這對戀人的遭遇，簡直就是令和時代的「羅密歐與茱麗葉」，我很期待瀨戶康史跟深田恭子之間的甜蜜對手戲喔！

《凪的新生活》（凪のお暇）：斷！捨！離！一起拋棄人生中不需要的東西吧！

►卡司陣容：黑木華

●雪奈必看亮點：我想好好來學習一下主角的節約之術（笑）。

コナリミサト的暢銷漫畫《凪的新生活》所改編的新日劇，找來黑木華領銜主演，內容描寫一位將「省錢」當作興趣的28歲OL「大島凪」，她不僅善於察言觀色且過度迎合他人，甚至將自然捲頭髮給燙直。但是，凪偶然聽到同事在說她的壞話，以及發現男友恐怖的真面目之後，讓她心灰意冷。徹底覺悟。於是，凪決定辭掉工作、逃離男友、斷絕一切人際關係，一個人躲到郊區，靠著僅有的一百萬日圓存款，開啟全新生活。

黑木華的可塑性非常高，而且完全不會被定型，任何角色皆可以詮釋得淋漓盡致。她上一次演出TBS電視台的日劇是2016年的《重版出來！》，那部榮登當年度最具話題性的傑作。我認為黑木華的經紀公司獨具慧眼，挑選劇本的眼光一流，因此這次演出的《凪的新生活》，應該也很有機會成為兼具質感與口碑的好作品。總之，我的期待指數已經破表了！

《然後、生活》（そして、生きる）：被命運捉弄的年輕男女，上演最極致的淒美純愛

►卡司陣容：有村架純、坂口健太郎、知英

●雪奈必看亮點：編劇大師岡田惠和的作品怎麼能錯過呢！

WOWOW電視台在這個夏天，將為觀眾帶來一齣扣人心弦、賺人熱淚的淒美純愛。編劇是執筆晨間劇《雛鳥》的岡田惠和，他與有村架純的默契自然不在話下，導演則是話題之作—電影《我想吃掉你的胰臟》的月川翔，如此堅強的幕後陣容，使這部日劇還沒播出便造成熱烈討論。最炙手可熱的兩位演員－有村架純與坂口健太郎的共演亦是一大賣點！兩人其實在三年前就合作過《追憶潸然》，只是當時的對手戲並不多，再度共演也讓粉絲興奮不已。

有村飾演的「生田瞳子」在三歲時父母因車禍過世，被經營理髮店的伯父收養。長大之後當上偶像藝人的瞳子，原本要去東京參加試鏡，卻遭逢311大地震，於是瞳子前往東北擔任志工，因此認識了坂口飾演的「清水清隆」。背負著坎坷宿命的清隆與天真浪漫的瞳子日久生情，但等待他們的卻是更多的試煉。老實說，光看劇情簡介，我腦海就一直浮現出《追憶潸然》的畫面，因為人物的設定有異曲同工之妙，男女主角的人生都充滿坎坷跟磨難。WOWOW很愛拍這種悲情的故事，只希望內容不要沉重到讓人看不下去才好！