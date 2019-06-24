結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人馬如龍病逝，享壽80歲，愛妻沛小嵐日夜守在靈堂，藏不住面容憔悴。原來24日是兩人結婚39周年紀念日，儘管他已經離世，紀念日這天妻子仍收到了花束，署名「廟口太子幫」，令人瞬間鼻酸。

▲ 馬如龍、沛小嵐結婚滿39周年，過去曾甜蜜到韓國拍婚紗。（圖／資料照／中天）

沛小嵐透過馬如龍的粉專更新一則貼文，24日是兩人39周年結婚紀念，雖然最愛的丈夫不在了，孩子們貼心送上花和卡片，寫著「不管我在哪裡，我都永遠愛妳，最愛妳的老公。」記得這特殊日子的不只家人，「太子幫也很有心，記住了我們的紀念日，幫他們的老大，帶來了祝福」，結婚近39年，每一年紀念日老公都不曾忘記，她手捧蛋糕想獻給丈夫，「今天一樣不能忘記哦，還有我們七世夫妻的約定，愛你的老婆。」

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▲沛小嵐日夜守在馬如龍靈堂，結婚39周年獻上蛋糕。（圖／翻攝自臉書／馬如龍粉絲專頁）

▲孩子貼心為馬如龍送上花盒給沛小嵐。（圖／翻攝自臉書／馬如龍粉絲專頁）



「廟口太子幫」指的是2010年電影《艋舺》中的「太子幫」，劇中演員包括趙又廷、阮經天、鳳小岳、黃鐙輝、蔡昌憲等人，馬如龍扮演「Geta」老大，威震氣場助攻全台票房。結婚39周年，廟口太子幫送花給沛小嵐，「我是如此幸運，在我的生命中能有個妳，在這特別的日子，我想對妳說聲：我愛妳，妳辛苦了。」

▲除了孩子送花給沛小嵐，廟口太子幫也署名代替Geta老大送花。（圖／翻攝自臉書／馬如龍粉絲專頁）

▲廟口太子幫代替老大告白妻子：「我愛妳，妳辛苦了。」（圖／翻攝自臉書／馬如龍粉絲專頁）



馬如龍和沛小嵐是一見鍾情，更是第三段婚姻，兩人攜手近39年，感情仍相當甜蜜。他知道愛妻喜歡看韓劇，2015年還去韓國二度蜜月，還在當地補拍婚紗照，兩人在情人塔上鎖上永不分離的鎖頭，更相約要當七世夫妻，結婚39周年這天，包括葉天倫等眾多影人湧入留言祝福，「七世夫妻，七生守候。」

▲ 馬如龍帶沛小嵐到韓國補拍婚紗，約好做七世夫妻。（圖／資料照／中天）

▲沛小嵐留言，記得兩人七世夫妻的約定。（圖／翻攝自臉書／馬如龍粉絲專頁）

▲眾多粉絲、電影人留言祝福沛小嵐「七世夫妻，七世守候。」（圖／翻攝自臉書／馬如龍粉絲專頁）



【沛小嵐臉書全文】

今天是我們的39週年結婚紀念日

雖然你不在 但這些小孩們都很貼心

代替你送花寫卡片 覺得非常溫馨

太子幫也很有心 記住了我們的紀念日 幫他們的老大 帶來了祝福

謝謝有你們這些可愛的孩子

老公 每次紀念日你都沒有忘記 今天一樣不能忘記哦

還有我們七世夫妻的約定 愛你的老婆