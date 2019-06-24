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59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

記者李湘文／綜合報導

林瑞陽曾有「台灣第一小生」之稱，5月跟老婆張庭一起出席員工婚禮，卻因為發福太多，被網友誤認是女方的奶奶，在網路上激起熱烈議論。他當時大受打擊，馬上立志減肥，還放話「1個月後見」，在老婆協助監督下，果然在12天內就瘦了5公斤，看起來已經變得跟之前不一樣。

▲林瑞陽近照明顯發福。（圖／翻攝自微博）

▲林瑞陽近照明顯發福。（圖／翻攝自微博）

▲林瑞陽日前出席婚禮，因為明顯發福，被網友誤認成張庭的奶奶。（圖／翻攝自微博）

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林瑞陽對於被叫奶奶耿耿於懷，在那之後出席商業活動，也曾表示委屈：「稍微胖點，就有4.8億人都叫我奶奶！」他為此努力減肥，不時上傳在家裡小跑、或是眼巴巴看老婆吃東西的影片，調侃對方是「減肥路上的絆腳石」，卻還是咬牙撐下去。

▲59歲林瑞陽12天瘦5公斤。（圖／翻攝自微博／-林瑞陽-）

▲林瑞陽努力減肥，只能看張庭吃東西。（圖／翻攝自微博／-林瑞陽-）

張庭20日慶祝49歲生日，在許願時也開玩笑：「第1個願望，送給我的奶奶，我的奶奶越來越胖了。」但她透露，林瑞陽自從被調侃「奶奶」之後，其實特別傷心，為了爭一口氣，從那之後就努力控制飲食，在12天之內瘦了5公斤，可見這段時間努力的意志。

▲59歲林瑞陽12天瘦5公斤。（圖／翻攝自微博）

▲林瑞陽12天瘦5公斤。（圖／翻攝自微博）

事實上，林瑞陽近期一邊工作一邊減肥，偶爾在公司露面，被員工拍下身影，果然就看得出已經稍微消風，沒有之前出席婚禮時那麼豐腴。許多人也為林瑞陽打氣，認為已經59歲的他有這樣的決心不容易，期待看到「奶奶」更健康的模樣。

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