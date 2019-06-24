《怪奇物語》鐵四角鬧分裂！路卡斯放話射他　達斯汀當場傻眼

記者吳孟庭、主播簡立喆／台北－東京連線報導

Netflix招牌科幻影集《怪奇物語3》4位主演群今（24）日在東京宣傳，記者會化身日本大型夏日祭典，邀請300粉絲現場同歡。其中他們體驗射彈弓遊戲，「路卡斯（Lucas）」誓言要射下「達斯汀（Dustin）」公仔，「我目標就是你」，讓本尊當場傻眼，做出晴天霹靂的表情，喜感十足讓全場笑翻。

▲《怪奇物語》路卡斯放話狙擊達斯汀。（圖／Netflix提供）

新一季《怪奇物語》將時間設定在1985年的夏季，在暑假時期發生的一連串怪奇故事，因此東京記者會現場也布置成夏日祭典，天花板高掛傳統燈籠，旁邊也有賣小吃、玩遊戲的攤販，背景則用LED螢幕投影出煙火動畫，主辦讓4位主角穿上紅色浴衣，十分有園遊會的熱鬧氣息。

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▲▼《怪奇物語3》東京記者會現場化身為夏日慶典。（圖／Netflix提供）

順道讓他們體驗射彈弓遊戲，高台上擺著《怪奇物語》各角色的公仔、照片等戰利品，第一位挑戰的是飾演「路卡斯」的凱萊布麥克勞克林（Caleb McLaughlin），問他有沒有想要瞄準的目標？「不管射去哪...恩...我的目標都是達斯汀...我愛你，但我要射下你。」

原本在旁邊練習瞄準的達斯汀（蓋頓馬塔拉佐Gaten Matarazzo飾演），一聽到馬上變臉，對著鏡頭做出晴天霹靂、一臉愣住的表情，彷彿劇中「鐵四角」的感情破裂，讓在場粉絲被他逗得哈哈大笑。

▲達斯汀做出晴天霹靂的傻眼表情。（圖／主播簡立喆攝）

達斯汀也發狠回敬，「他要射我，我也要射他。」而他在最後一發打偏，球先反彈到主持人臉上，意外還打中路卡斯本尊的胸膛，他興奮大吼，「我射到了！我贏了！」堅持要帶他回家，路卡斯也給他個擁抱。

四人私底下感情就如螢幕上般呈現的樣子，十分要好，「威爾（Will）」（諾亞施納普Noah Schnapp飾演）在記者會上表示，「我們大家都很愛彼此，大家私底下也都很親密。我們在片場就是互相惡整、互丟食物...」但飾演麥克絲（Max）的薩迪辛克（Sadie Sink）立刻反駁說：「哪有丟食物啊...」，威爾回，「反正就是私底下很要好啦！」

▲《怪奇物語》演員感情要好，爆料在片場的幕後故事。（圖／Netflix提供）

薩迪最後稍微劇透，表示第三季除了麥克與11號會有很多火熱吻戲，路卡斯跟麥克絲成為情侶後，也激起不少火花，掛保證推薦，「這是我個人最喜歡的一季」。《怪奇物語3》預計於7月4日於Netflix播出。