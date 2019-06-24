買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼

記者李湘文／綜合報導

藝人佩佩（蔡佩伶）經營副業有成，在桃園開設韓式婚紗店面，24日要搭火車南下工作，未料卻在車站遇到不愉快的事。她當時去投錢購買車票，未料因為等待找的零錢落下，被排在後面的女生不耐煩酸「8塊也要拿」，當下傻眼差點動怒。

▲佩佩搭火車去工作，未料在買票時被酸。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

佩佩無奈在臉書分享事情經過，透露當時站在售票機前，買的票已經掉下，但零錢則慢了約3到5秒。她正在等，就聽到後面傳來不耐煩的嘆氣聲，回頭一看，是一位長髮飄逸、香水味濃厚的女生，「她跟我對到眼之後說：『8塊也要拿！後面還有排這麼多人耶。』」佩佩往後一看，發現總共是4個人在排隊。

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▲佩佩在等機器找8塊零錢的時候，聽到背後女生不耐煩嘆氣。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

因為長髮女性的聲音太大，周遭的人都往佩佩這邊看過來，令她十分尷尬：「我很怕其他人以為我是以前在火車站售票機那邊，一直跟人家要零錢的無業遊民。」她心裡閃過千言萬語，心想要不是婚紗店就在火車站旁邊，自己也想搭高鐵；又猜想長髮美女可能今天遇到挫折才火氣大；甚至想「姊上通告時也是長髮香水女，只是下班之後變回地方媽媽，妳不要給我在那邊威風，不是只有妳會罵人」，但最後只是深呼吸，向對方微笑了一下就離開。

▲佩佩自嘲，為了奶粉錢，8塊還是要拿。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

經過此事，佩佩無奈在臉書上問大家：「通常8塊錢你們會拿嗎？」身為1個1歲小孩的媽媽，她自嘲「為了奶粉錢，8元還是拿一下好了」，網友也一面倒附和「當然要拿，不然留給她拿喔」、「買票找錢是我的權益」、「就算只找1塊錢也拿」、「瞧不起8元的人有一天會為了8元而哭」。