ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼

記者李湘文／綜合報導

藝人佩佩（蔡佩伶）經營副業有成，在桃園開設韓式婚紗店面，24日要搭火車南下工作，未料卻在車站遇到不愉快的事。她當時去投錢購買車票，未料因為等待找的零錢落下，被排在後面的女生不耐煩酸「8塊也要拿」，當下傻眼差點動怒。

▲佩佩買火車票「花5秒等找零」，背後不耐煩酸：8塊也要拿。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

▲佩佩搭火車去工作，未料在買票時被酸。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

佩佩無奈在臉書分享事情經過，透露當時站在售票機前，買的票已經掉下，但零錢則慢了約3到5秒。她正在等，就聽到後面傳來不耐煩的嘆氣聲，回頭一看，是一位長髮飄逸、香水味濃厚的女生，「她跟我對到眼之後說：『8塊也要拿！後面還有排這麼多人耶。』」佩佩往後一看，發現總共是4個人在排隊。

請繼續往下閱讀...

▲佩佩買火車票「花5秒等找零」，背後不耐煩酸：8塊也要拿。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

▲佩佩在等機器找8塊零錢的時候，聽到背後女生不耐煩嘆氣。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

因為長髮女性的聲音太大，周遭的人都往佩佩這邊看過來，令她十分尷尬：「我很怕其他人以為我是以前在火車站售票機那邊，一直跟人家要零錢的無業遊民。」她心裡閃過千言萬語，心想要不是婚紗店就在火車站旁邊，自己也想搭高鐵；又猜想長髮美女可能今天遇到挫折才火氣大；甚至想「姊上通告時也是長髮香水女，只是下班之後變回地方媽媽，妳不要給我在那邊威風，不是只有妳會罵人」，但最後只是深呼吸，向對方微笑了一下就離開。

▲佩佩買火車票「花5秒等找零」，背後不耐煩酸：8塊也要拿。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

▲佩佩自嘲，為了奶粉錢，8塊還是要拿。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

經過此事，佩佩無奈在臉書上問大家：「通常8塊錢你們會拿嗎？」身為1個1歲小孩的媽媽，她自嘲「為了奶粉錢，8元還是拿一下好了」，網友也一面倒附和「當然要拿，不然留給她拿喔」、「買票找錢是我的權益」、「就算只找1塊錢也拿」、「瞧不起8元的人有一天會為了8元而哭」。

推薦閱讀

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

佩佩, 依依佩佩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳
  2. 登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工
  3. 買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼
  4. 王大陸、張榕容「合體蜜拉喬娃薇琪」　一見面就開玩笑
  5. 《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者
  6. 張秀卿揭婚變內幕！ 　爆蔡秋鳳哭聲像「出殯」害她2嫁
  7. 理科先生婚前「瘦一圈」舊照曝光！　網驚呼超帥：好像趙又廷
  8. 小鬼「嘴上功夫」超強！矇眼狂咬猜題　熊熊轉身一看：竟然吃藍白拖
  9. 導演大改劇本！炎亞綸《鞏仙》首演武俠　提前進組「做了4件事」
  10. 名模邱馨慧結婚了！　虧老公是「超級業務」：追我像在追訂單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366