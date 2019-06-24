李昇基有新韓綜　搭檔竟是劉以豪！只要上網報名他們就會去找你

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣男星李昇基要開新綜藝節目了，不但找來《Running Man》班底製作，還宣布搭檔的正是台灣男星「劉以豪」！由於劉以豪在韓人氣超旺，被封「台灣國民男友」，再加上節目宗旨是要和粉絲互動，特別的合作在韓網已掀起討論，而節目組也公開了粉絲網路報名的辦法，只要填寫交出就有可能讓兩位巨星去找你！（最下方有報名連結）

▲李昇基有新韓綜 搭檔竟是劉以豪。（圖／翻攝自李昇基、劉以豪IG）

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李昇基最新的綜藝節目，製作班底是SBS《Running Man》以及Netflix《Busted！明星來解謎》的製作群，雖然節目名稱還未公開，但已確定找來劉以豪搭檔。劉以豪在南韓被封「台灣的國民初戀」、「台灣國民男友」，也擁有不少韓國鐵粉支持。

節目預計找來喜歡李昇基與劉以豪的世界各地粉絲與偶像相見歡，以「偶像將走進你的世界」為企劃主旨，從兩人本來不認識，到如何見面並出發找尋粉絲。目前已開放網路申請，粉絲不但要自我介紹，說明為何成為他的粉絲，作為粉絲的追星行動也要公開，例如買過哪些周邊、貼滿海報的房間等，最後推薦當地的旅行行程，為偶像製作一份只能出自粉絲之手的旅行手冊，以上填寫後交出，就有機會見到本尊。

▲李昇基與劉以豪搭檔新節目。（圖／翻攝自companysangsang）

特別的是，兩人其實同年紀（都是32歲），但出生年份甚至劉以豪還比李昇基年長，看兩個「同齡朋友」如何發展出跨國的兄弟情，也是看點之一。

李昇基出道15年，演戲、歌唱與綜藝全方位發展，剛拍完SBS新劇《VAGABOND》，目前是SBS《家師父一體》的固定班底，也確定將在7月20日來台灣會台粉。

劉以豪於2008年模特兒出道後，多方嘗試戲劇、電影與樂團，但較少有綜藝節目的主持機會。他因為帥氣的外貌，2013年開始在韓網掀起討論，過去拍攝的作品也被翻出，接著他主演的電影《帶我去月球》與《比悲傷更悲傷的故事》在韓上映獲得不錯的票房佳績，他也曾參加KBS《超人回來了》節目，紅到走在街上都有「阿珠嬤（大嬸）」跑過去要簽名。

劉以豪臉書上公開節目報名連結，想報名請點此