AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV女優愛田飛鳥（あいだ飛鳥）驚傳跳樓輕生，消息是由罹患子宮頸癌的AV女優一花琴音的發文中曝光。據悉，她是在2、3月的時候離世，同時被揭露遭壓榨片酬的內幕。

▲愛田飛鳥驚傳跳樓輕生。（圖／翻攝自愛田飛鳥推特）

一花琴音23日晚間連續發文，沉痛透露愛田飛鳥早在2、3月離世，並質疑公司沒有刪掉逝者的推特，是為了販售DVD隱瞞死亡真相。她多次打電話給公司，結果愛田飛鳥的媽媽打電話來，「她說她想提告，但是覺得很害怕，而且女兒再也不會回來了。」她在回應網友時表示，愛田飛鳥是在五反田的某大樓一躍而下輕生。

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▲愛田飛鳥早在2、3月輕生，公司仍留著她的推特宣傳作品。（圖／翻攝自愛田飛鳥推特）

▲一花琴音罹子宮頸癌，痛心愛田飛鳥跳樓輕生。（圖／翻攝自推特／一花琴音）



▲一花琴音透露，愛田飛鳥在2、3月已經離世。（圖／翻攝自推特／一花琴音）



▲一花琴音透露愛田飛鳥是跳樓身亡。（圖／翻攝自推特／一花琴音）



由於一花琴音罹癌，得知愛田飛鳥輕生大受打擊，忍不住自問「為什麼我還活著，罹癌一定是我的報應吧，因為我什麼都沒能幫助妳，這麼重要的生命，對不起，我對不起妳。」她痛心揭露AV女優和男優拍性愛片，「3次20萬太辛苦了」，暗示低片酬受到壓榨，最後寫道：「抱著她的時候，感覺她的腰細，瘦到快要消失了一樣，妳是很棒的女演員，在天國好好休息吧，我最愛妳了！我最愛妳了！」

▲一花琴音痛揭愛田飛鳥拍AV的片酬，「3次20萬太辛苦了。」（圖／翻攝自推特／一花琴音）

愛田飛鳥的前藝名是「愛川柚季」，2018年改名再次出道。她最後一則貼文在2月23日發表，當時寫道，「一個人待在房裡太寂寞了，總會想著不好的事，渾身動不了，好累啊，阿忠（取自動畫《龍龍與忠狗》的台詞），這個時候能夠有人趕來看我，抱抱我說沒事的，希望得到真正的安息。」

▲愛田飛鳥在推特最後一則發文：「希望得到真正的安息。」（圖／翻攝自推特／愛田飛鳥）





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