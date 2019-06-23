長澤雅美紅袍禮服被嫌胖！　一轉身「後面全挖空+零P圖」網懂了

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星長澤雅美23日現身上海電影節閉幕式，現身紅毯身穿粉色長袍禮服，引起網友正反評價。她的長禮服並未突顯魔鬼身材，頓時被嫌「超顯胖」、「覺得醜」，原來根據現場粉絲曬照，原來禮服的亮點在背後。

▲長澤雅美出席上海電影節閉幕式，一身紅袍禮服引起正反兩面評價。（圖／CFP）

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長澤雅美擁有F級傲人上圍，因為不願身材成為焦點，除非拍戲劇情需要，近年現身公開場合都包緊緊示人。她快閃上海電影節，身穿紅色系長袍禮服、腳踩高跟鞋走紅毯，除了長袍設計寬鬆，加上現場拍攝背板、地毯全是紅色系，人和背景大撞色，令網友苦笑「是裙子還是她本身原因，顯胖」、「那麼好的身材，穿這件完全看不到了」、「只有我覺得醜嗎？」

▲長澤雅美紅袍禮服被嫌顯胖，網友批評「造型師出來挨打。」（圖／翻攝自微博／八鵝吃瓜菌）

就在網友陷入議論時，現場粉絲上傳紅毯影片、目擊照，原來長澤雅美紅袍禮服前面寬鬆全遮住，後面是全挖空設計，從肩膀到腰身全部露出，美背線條讓現場鎂光燈四起。她本人身材高挑，見到紅毯等待的粉絲，便主動上前簽名、有求必應的親切態度又收服一票粉絲。

▲長澤雅美紅袍禮服被嫌胖又醜，網友曬出現場零P圖照，亮點網懂了。（圖／翻攝自微博）

▲長澤雅美大曬美背，一路露到腰間。（圖／翻攝自微博）

▲長澤雅美走紅毯，見到有粉絲遞出筆來，走上前接筆簽名。（圖／翻攝自微博）

除了長澤雅美，憑《哥哥太愛我了怎麼辦》走紅的片寄涼太也登場，再加上英國男星「洛基」湯姆希德斯頓也來了，現場星光閃閃，讓影迷直呼「好像過年啊！」

▲片寄涼太出席上海電影節，為配音動畫宣傳。（圖／CFP）

▲湯姆希德斯頓也現身。（圖／CFP）

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