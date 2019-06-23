摔傷膝蓋錯過奧運　瑞莎考取「國際韻律體操」教練資格！

記者李欣容／綜合報導

瑞莎日前「拋夫棄女」獨自跑到新加坡參加國際韻律體操教練資格考，曾是奧運儲備隊員的她，無法放棄對韻律體操的熱愛，決定身體力行幫助台灣選手，準備將近1個月時間，她不喊辛苦，唯一辛苦的是對老公和女兒的想念，皇天不服苦心人，瑞莎最後也獲得教練資格。

▲瑞莎考到教練證。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎 Larisa）

瑞莎曾是烏克蘭韻律體操奧運儲備隊選手，後來因膝蓋受傷無法站上奧運舞台，但她一直對於韻律體操沒辦法忘懷，也因為這樣，才開始無酬的指導台灣韻律體操選手，希望藉由自身的經驗，讓選手們有更好的表現。

請繼續往下閱讀...

▲瑞莎對自己要求很高。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎 Larisa）

瑞莎希望自己能更專業，才決定到新加坡參加教練資格考試，她準備了將近1個月的時間，到新加坡每天上課超過10小時，回到飯店繼續讀書到凌晨3點，瑞莎表示，「因為聽很多人說教練的資格考試難度很高，不太容易取得，我現在對人體的每一塊骨頭都叫得出名字來了。」

▲瑞莎為了考教練證第一次和女兒分開這麼久。（圖／蓉億娛樂提供）

瑞莎不怕辛苦，這些都是過程，唯一要克服的是對老公和女兒的想念，瑞莎說，「Nika出生到現在從來沒跟她分開這麼久過！」日前剛推出育兒新書的她，也在完成夢想後準備投入宣傳工作。