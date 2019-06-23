樂團主唱母驚傳罹胃癌　「切胃2/3」喝魚湯手腫...心疼落淚

記者蔡琛儀／台北報導

17主播李狐是逆思樂團前主唱，曾連續三年獲八仙樂團音樂大賽冠軍，2017年開始成為17音樂直播主，昨（22日）舉辦首張專輯《狐思亂想》音樂會，男團SpeXial成員明杰也上台和他合唱《明天》，李狐笑說：「 明杰私底下是一個非常細心的人，某一年我們一起約好要一起出去玩，他還很細心的幫我整理頭髮，我覺得如果我是女的可能會愛上他，謝謝他今天到場力挺，我們也相約要彼此扶持當好兄弟。」

▲▼ SpeXial明杰上台力挺李狐開唱，一票直播主播也都來捧場。（圖／尬音樂提供）

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李狐表示，在發片前媽媽被發現罹患胃癌第二期，前陣子剛在榮總開刀，在家靜養，但因為胃被切除2/3，所以進食跟營養吸收變得虛弱，感覺不像以前有活力，「前陣子媽媽喝了魚湯，右手腫起來，我覺得很心疼，喝個湯都有事。」因此他特別寫了一首歌給媽媽，還唱到情緒潰堤淚崩。

▲李狐媽媽拖著病體來捧場。（圖／尬音樂提供）

李狐在直播靠著分享音樂獲得高人氣，但他透露曾遇過女粉絲提出想包養他，「我當下就拒絕了，因為有更大的夢想支撐著，只想用賣『聲』成為自己的事業。雖然在台灣做音樂很窮，但是有信心只要持續走對的路，多堅持一會，說不定『明天』就是人生的轉捩點。」