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《蜘蛛人》淘氣秀中文差點「爆雷」 公視首破尺度端出激情慾戲

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑／綜合報導

今天下午2點首播的《星光好選喆》要給你滿滿暑期強檔精彩特輯！英國新生代男星湯姆霍蘭德擔綱接任活力滿點的第3代蜘蛛人，近期將帶來專屬獨立電影《蜘蛛人：離家日》，是繼2017年《蜘蛛人：返校日》後的續集，這次湯姆霍蘭德將再度詮釋蜘蛛人青少年時期，更年輕活力的孩子氣面向，更有「神盾局長」山謬傑克森和「神秘法師」傑克葛倫霍加盟，《星光好選喆》帶大家直擊《蜘蛛人：離家日》的紅毯粉絲見面會與記者會現場，湯姆霍蘭德也接受專訪，談談他如何同時兩邊軋著拍攝《復仇者聯盟4：終局之戰》和《蜘蛛人：離家日》？和影帝傑克葛倫霍飾演的神秘角色合作，戲中是怎麼樣的情節？可愛的湯姆霍蘭德也在專訪裡現學現賣秀中文，還差一點點「爆雷」？最有趣的「蜘蛛人」都在節目中一覽無遺！

公視再次推出強檔好戲《噬罪者》，以更生人角度去探討，犯錯的人在罪後如何重生，以及對周邊人們的影響和人性糾葛。卡司陣容星光閃閃，有金鐘影帝莊凱勛、曹晏豪、
夏于喬、蔡淑臻，節目邀請到4位主演受訪，他們大談拍攝這部公視戲劇裡「尺度最大」的戲過程，不僅蔡淑臻與曹晏豪有姐弟戀「車震」激情戲，莊凱勛也有背部裸露畫面，又代表什麼意義？莊凱勛和夏于喬在戲中都嘗試別於以往的內斂角色，蔡淑臻則再次詮釋非典型小三？來看主演們在節目裡，深入探討這部深層刻畫人性的好戲。

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不讓漫威英雄專美於前，DC也來拚場！原來今年是蝙蝠俠80週年，全世界各地都有系列主題活動開跑，像是台灣將在台北及高雄舉辦BATMAN Run蝙蝠俠80週年紀念夜跑，而在東南亞則是讓歷代的蝙蝠俠登場，《星光好選喆》前進馬來西亞的「雲頂世界」，帶大家直擊期間限定的「蝙蝠俠80周年慶特展」，展出電影中的酷炫蝙蝠車，也有各種珍貴模型人物，甚至還有Live蝙蝠俠劇場、超炫燈光秀可以看，節目中通通收錄，讓粉絲們一探蝙蝠俠的黑色魅力！

▲▼大馬雲頂世界 蝙蝠俠80周年慶特展 。（圖／記者簡立喆攝）

▲馬來西亞雲頂世界《蝙蝠俠80周年慶特展》免費對外開放。（圖／簡立喆攝）

《安娜貝爾回家囉》是《安娜貝爾》系列第3集，被華倫夫婦收服在靈異博物館的安娜貝爾，再度現身搞鬼，為了讓大家體驗這份恐懼，在台北西門町電影公園特別設立了一間「靈異博物館」，《星光好選喆》也要帶大家進去冒險試膽！

還有剛剛上映，最適合親子觀賞的《玩具總動員4》，有如玩具界的超級英雄們在最新一集電影中又要出什麼樣的任務？為什麼替胡迪警長配音的湯姆漢克斯說這回「有滿滿的不捨」？電影精闢亮點分析、國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周一下午2點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出限量「安娜貝爾」香香護身符，以及《噬罪者》4位主角親筆簽名海報，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼「胡迪」20年來都是由湯姆漢克斯配音 。（圖／翻攝自YouTube&電影劇照）

▲▼「胡迪」湯姆漢克斯宣傳《玩具總動員4》 。（圖／翻攝自YouTube／Jimmy Kimmel Live）

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關鍵字

蜘蛛人, 離家日, 噬罪者, 復仇者聯盟, 漫威, 湯姆霍蘭德, 傑克葛倫霍, 蝙蝠俠, 安娜貝爾, 安娜貝爾回家囉, 玩具總動員, 星光好選喆

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