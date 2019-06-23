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梁赫群「省錢」攝影棚求婚　老婆Stacey氣炸飆罵：死性不改！

記者林彥君／台北報導

梁赫群和余皓然上中天《叫我神隊友》討論「男人的話真的能信？婚前承諾妳的他做到了嗎？」主題，梁赫群則是分享自己答應要給老婆Stacey一場浪漫求婚，但因為老婆是婚禮顧問，老婆甚至在梁赫群面前跟自己的同事說：「如果我先生在求婚方面需要你們幫忙的話，你們要多多幫他喔！」讓梁赫群壓力倍增。

▲▼梁赫群。（圖／中天提供）

▲梁赫群上節目分享求婚經驗。（圖／中天提供）

正巧當時有製作單位邀梁赫群上通告，並為他策劃了一場電視求婚，原以為完美落幕，沒想到回家後老婆大發飆，覺得跟自己想像中的求婚落差太大，認為應該要找她的婚顧團隊，專業的紀錄求婚時刻，而不是在充滿綜藝感的攝影棚中草草結束，認為梁赫群就是為了省錢才這麼做，氣得大罵：「你這個人就是死性不改！」

余皓然則是分享老公在婚前答應，但婚後卻一樣都沒做到，各種荒謬故事讓已結婚23年的余皓然大嘆：「寧願相信有鬼，也不要相信男人那張嘴！」王中平在婚前因參加節目錄影而有機會到加拿大，對加拿大美景為之驚豔，並承諾余皓然婚後若有機會一定要帶她去。

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▲▼梁赫群老婆Stacy。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

▲梁赫群的老婆Stacy和兒子。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

沒想到婚後王中平理由一堆，一開始說小孩還小不方便出國，後來孩子長大了一點又說自己剛好有工作沒有辦法，等小孩又更大了一些時便用「等小孩暑假，可是暑假機票很貴」為由不斷推託，余皓然抱怨：「等到現在23年了，我還沒去過加拿大！」沒想到一旁的梁赫群竟說：「去不成加拿大，你可以去奧萬大啊！」白目回應笑翻眾人。
 

《恰吉》開戰《玩具4》主角都叫安迪 王世堅倒是出來說句話啊！！

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