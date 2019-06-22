「2次黑臉罵哭鍾麗緹」遭轟　張倫碩千字文洩心聲：我已經很努力了

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星張倫碩與妻子鍾麗緹近來攜手參加陸綜《我最愛的女人們》，節目從5月開播至今，已經播出將近一半，小倆口在這段期間內，吵了2次架，是4對夫妻當中，吵架頻率最高的一對，而每每節目播出後，兩人吵架一事都會登上熱搜，掀起網友熱議，對此張倫碩22日在微博上發長文抒發自己的心聲。

▲張倫碩與鍾麗緹攜手參加陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

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張倫碩在首集播出內容中，與老婆鍾麗緹就因為遮鏡頭的事情大吵，當時他還向媽媽告狀，老婆也一度委屈落淚，事後他為此特別發了一張「跪榴槤」的照片道歉，女方也多次發文幫他說話。沒想到小倆口在近日播出的節目中，又再次為了買襪子一事爭吵，鍾麗緹蹲在路上委屈落淚，節目播出後兩人再度登上熱搜，掀起眾人熱議，大部分網友都為鍾麗緹抱不平，砲轟張倫碩。

▲張倫碩在第一次吵架的片段播出後，曾PO文向鍾麗緹道歉。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

對此，張倫碩22日忍不住在微博上發了一則長達1203字的文章，斥責某些八卦微博帳號帶風向，散播不實言論，稱自己出道多年，曾被不少不實傳聞纏身，不過他還是堅持做回自己，「我努力做我的工作，做我熱愛的事業，有很多起起伏伏，但是我無愧於心。我已經盡我個人最大的努力了。也許沒有特別精采的作品出現，但我相信總會等到那一天。」

▲鍾麗緹與張倫碩在西班牙大吵後，氣哭蹲在路邊。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

張倫碩表示，經營婚姻與經營事業是一樣的，「貴在堅持」，遇到挫折、發現自己的不足之處，就立刻改正，「要不停的修修補補，因為自己的問題不改變遇到誰都一樣，往往是自己的個性塑造了另一半而不自知。」他也強調自己如今的生活非常美好，希望外界不要再造謠，也呼籲大家不要輕易相信謠言。

【張倫碩微博全文】

其實上熱搜對於藝人來說是一件好事情。為什麼我總想說道說道吶？因為我不是流量藝人，也不會撩粉，也比較牴觸賣人設，基本上就是個對自己沒定位的演藝愛好者。

一路走來，有各路人馬給過我很多不同的人生，有的文章說我是富二代，有的文章寫我有過婚史，有的文章說我沒有收入，有的文章還說我老婆是生育機器......等等等等。一個簡單的人生，就這麼變得撲朔迷離霧裡看花。我努力做我的工作，做我熱愛的事業，有很多起起伏伏，但是我無愧於心。我已經盡我個人最大的努力了。也許沒有特別精采的作品出現但我相信總會等到那一天。小的時候我們渴望年輕有為，現在我們期待大器晚成。現在能獨立支撐音樂投入的人不多了，我也不知道我能堅持到什麼時候，但只要我還能堅持就會堅持，因為音樂最不需要偽裝，喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡。簡單明瞭。

很多支持我的朋友都是實實在在好多年的老朋友了，記得很多年前公司給我買過幾十萬的殭屍粉絲但是經過一次平台肅清也已盡刪掉了。剩下的都是很多年的朋友了，也許都結婚了立業了都不怎麼玩微博了。但我念舊，我特別珍惜現在的她們，當我被莫名抹黑的時候，我想大家心裡也不好受，我不解釋大家也慌也著急，所以我覺得什麼事情最好第一時間有個態度。讓大家安心。這可能就是所謂的護犢子心態吧。對於這個節目來說，有些朋友留言說看到了自己，得到了反思，這是我最開心的部分。對於家庭類的節目就是讓大家在不一樣的家庭裡對於同樣的事情從處理方式上互相借鑒。誰沒個錯誤，誰沒個毛病，發現了就改變唄。對於婚姻就像事業一樣，要不停的修修補補，貴在堅持。不是小孩子過家家酒，一次不舒服了就換，你換一個還不如現在的好。因為自己的問題不改變遇到誰都一樣，往往是自己的個性塑造了另一半而不自知。

對於某一小部分（記住是一小部分）刀走偏鋒的自媒體朋友們，我們不是應該傳播愛傳播正能量嗎？不是為了讓大家學會怎麼樣在生活中調適自己在這個時代中更好的生活嗎？非把和諧說成陰謀，非把芝麻點的事說成原來如此這樣好嗎？讓大家覺得這個世界充滿了恨和壓迫，充滿了物慾和欺騙這樣好嗎？也許這迎合了一部分人的口味，但是如果可以讓不快樂的人快樂起來是不是會更好？給世界播下愛的種子，這比什麼都重要。對於看眼神寫故事的還有一些算命看面相的有些專家們,我竟無言以對，術業有專攻，那個我真的不懂[允悲][允悲]，挺懷念以前所有媒體工作者一切都很嚴謹的時代。可能大家覺得沒那麼刺激，但是至少這個世界也沒現在“看”起來這麼骯髒。生活挺美好的，非搞的大家活在水深火熱之中一樣，很多人打開新聞軟件根本看不到真相。造謡成本太低了…但我相信隨著法律的健全，媒體界的掃黑除惡也會來臨！！！對於「田園女權」公眾號團體（昨天不搜索還真不知道），請您放下憤怒，擁抱新時代吧。別作了......害人害己啊。請大家查閲什麼是「女權」什麼是「田園女權」。就明白我說的是哪種思想了。不要被一些「偽女權」打著女權來帶節奏啊。——致辭，敬禮，謝謝大家！

▲張倫碩發文。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

